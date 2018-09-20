日本格鬥傳奇山本德郁41歲病逝

日本傳奇格鬥家山本德郁病逝享年41歲。(美聯社)

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中時電子報

在日本格鬥界擁有「神之子」美譽的傳奇人物山本德郁，兩天前因病過世，享年41歲，消息傳出後讓格鬥界人士感慨不已。

山本德郁在今年8月21日透過自己的IG帳號表示，目前正在與癌症搏鬥，他會勇敢堅持永不放棄，可惜最終還是逃不過死神的招喚，英年早逝。

儘管身高不足170公分、體重只有141磅，但他在2007年宣布退役的時候，職業生涯留下17勝1敗的光榮戰績。

其實早在2000年的時候，山本德郁曾一度是日本搖滾巨型，而他的父親山本一郎是1972年慕尼黑奧運的角力選手，他的姐姐山本美玉曾3次獲得世界角力錦標賽冠軍，另一個姐姐山本聖子更厲害，拿過4次世界角力錦標賽后冠，可惜當時女子角力並未進入奧運正式項目。

山本德郁在他的父親安排下也進入角力界，但21歲就離開角力界，踏進MMA格鬥界，山本德郁的成名之戰在2004年12月31日與魔裟斗交手，該役雖然最終以敗仗收場，但創下31.6的超高收視率。

山本德郁在2007年宣布退役，轉而備戰2008年北京奧運，當時18戰僅有1敗戰績，2009年復出，可惜體能狀態加上受傷遠不如前，7場比賽僅獲1勝，2015年結束MMA職業生涯，總計18勝6敗2平戰績。

(中時電子報)

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