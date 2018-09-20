許茹芸嗨慶生 真假老公愛相隨

許茹芸昨提前慶生。(索尼提供)

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許茹芸獲得老公人形抱枕。(索尼提供)

許茹芸20日歡度44歲生日，同時也是她睽違4年的新專輯《綻放的綻放的綻放》發行日，19日在北京舉辦發片記者會，歌迷和其所屬索尼替她驚喜慶生，除了準備她老公「Mr. Big」人形的翻糖蛋糕，還製作了一個老公的人形抱枕，讓她忍不住笑出來，直說：「這個攜帶型的老公觸感很不錯，很柔軟又舒服。」

至於生日如何度過，許茹芸笑說：「老公已經把自己打包成禮物快遞到上海給我，直接行動表達最棒的祝福。」好姊妹楊采妮在臉書PO文祝福，李心潔則說正在趕著去許茹芸演唱會的路上。

許茹芸表示，這次楊采妮因工作無法一起到上海，「但GiGi(梁詠琪)、心潔，還有一些LA及韓國的好朋友們，上海的好朋友們，都會一起前往演唱會親身支持大聲和我一起唱，等整個演出結束後，大家肯定會聚聚好好放鬆放鬆！」

在新專輯中有合作的徐佳瑩(Lala)、陳建騏，以及圈內好友小S、吳青峰等人也透過影片祝福。Lala笑說許茹芸把〈花粉症〉唱得太有氣質了，讓她覺得根本不像她寫的歌；吳青峰虧許茹芸故意選在生日發片搞高調。

恰好Lala正值新婚，有四年人妻資歷的許茹芸也傳授馭夫術，「每對夫妻肯定都有他們相處的方式，最重要的就是相互尊重，相互付出，就是最終極的相處之道。」

她的演唱會22日將在上海起跑，她透露屆時會翻唱幾首大家意想不到的歌曲，包括一些年輕偶像團體的代表作，期待當天帶給歌迷驚喜。

(中時 )

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