英國Joseph Joseph時尚餐廚 全聯福利點數2.8折起加價購

2018年09月20日 21:17 中時 郭家崴

不沾桌餐夾，夾頭以耐熱尼龍包覆，不傷鍋面，適用各種鍋型；握柄有獨立支撐、夾子前端不沾桌面；夾取面有止滑設計，握把上有鎖扣便於收納。市價690元，扣600福利點＋230或扣200福利點＋340元兌換，3.4折起。（全聯提供）

輕鬆放砧板（白），攤平可作為砧板，擠壓把手可成畚箕狀便於傾倒食材，背面及把手處有止滑膠條，使用更順手。市價850元，扣600福利點＋280元或扣200福利點＋390元可兌換，3.3折起。（全聯提供）

洗濾兩用砧板，清洗、切菜、傾倒食材可一物三用，四邊有膠條可止滑，摺疊扣住後可作為洗滌濾籃。市價1050元，扣600福利點＋380元或扣200福利點＋490元，3.7折起。（全聯提供）

好收納料理工具五件組，耐熱度240度，握柄尾端有磁力，立放可快速吸附便於收納。市價1990元，扣600福利點＋860元或扣200福利點＋980元，4.4折起。（全聯提供）

量杯打蛋盆九件組，加寬握把、底部防滑，好收納不占空間。市價3200元，扣600福利點＋890元或扣200福利點＋999元，2.8折起。（全聯提供）

好收納耐熱玻璃盒四件組，無膠條設計方便清洗，保鮮盒可疊放、上蓋可扣一起，好收納節省空間。10月5日起販售，市價3990元，扣600福利點＋1100元或扣200福利點＋1220元，2.8折起。（全聯提供）

全聯加價換購受歡迎，在Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋收藏印花活動外，14日起獨家會員點數換購活動「我的聰明廚房」，再推出英國時尚設計餐廚品牌Joseph Joseph，7款商品扣會員點數200點起加價換購最低2.8折起，因受年輕族群的喜愛，首3日換購近3000件。

Joseph Joseph曾獲iF產品設計獎、GIFT OF THE YEAR肯定，好入手的浸泡洗滌兩用濾籃、中秋烤肉必備的不沾桌餐夾，與2.8折可加價換購、CP值最高的量杯打蛋盆九件組最受歡迎。另有好收納料理工具五件組、輕鬆放砧板、洗濾兩用砧板與、10月5日開賣的好收納耐熱玻璃盒四件組。

即日起下載全聯APP完成任務，最高送500福利點，周一至周五持一卡通聯名卡消費滿300元送100福利點、周三持台新信用卡消費生鮮滿額送150福利點，以上皆可快速集點、輕鬆換購。

全聯現有約900萬福利卡會員，有85%以上的消費者會使用會員卡購物，每年送出約40億點福利點，等同4億元，過往換購活動以色彩鮮豔、具設計感又實用的商品最受消費者青睞，像是今年5月的日本富士琺瑯鍋換購，5天換超過1萬個，琺瑯牛奶鍋、琺瑯燒水壺等3天完銷。

另，Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋收藏印花活動從7月20日至今總換購量近10萬件，是WMF鍋具活動同期的3.5倍，深煎鍋28cm實用度獲婆媽青睞居冠，其次是可搭配深煎鍋及中秋烤肉超實用的鍋鏟+料理夾兩件組，與多用途煎/深湯鍋24cm。

(中時 )