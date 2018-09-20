出席新書發表會 徐欣瑩提活絡經濟良方

2018年09月20日 21:54 中時 莊旻靜

民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩19日出席「圖解公司法修正事典」新書發表會，提出台灣企業面臨困境，也表達她若當選縣長，不僅要將新竹打造成亞洲矽谷，整合相關產業等，也會提供招商優惠、協助中小企業回流等，期望讓民間動能有最大發揮。

這場新書發表會為恆生永續集團主席巫鑫所著「圖解公司法修正事典」，巫鑫為名會計師，擅長從報表中挖掘企業問題，現場不少對財務管理、具法律專業人士，前往了解台灣公司法修法重點。

徐欣瑩團隊指出，徐欣瑩在會中提及，台灣過去最自豪的是中小企業活力，提供穩定的就業機會，而世界各國都協助企業在國際間競爭，但台灣企業卻只能單打獨鬥，做好法令調整及開放讓大家投資，今年公司法修法是近年來最大幅度修法，影響70萬家企業及未來國家動能，徐欣瑩認為，若政府法令能因應趨勢調整，成為助力而非阻力，就能活絡發展，帶動經濟。

徐欣瑩表示，她所提出的友善科技新契機政見中，期望把新竹打造成亞洲矽谷，整合資源促進電子業、生醫產業的發展提升，提供招商優惠吸引投資、協助中小企業回流活絡發展。

徐欣瑩也說，聽到建設不少人會想到蚊子館，目前選舉期間，各種建設支票一直開，但她主張，建設只要動用預算及資源，一定做長遠計畫，為大家把關，把錢花在刀口上，透過建設縮短城鄉差距。

(中時 )