身兼單簧管演奏家與作曲家 魏德曼與NSO合作動人《悲歌》

2018年09月20日 21:36 中時 趙靜瑜

集單簧管演奏家、作曲家與指揮家等多重身份於一身，並有「當代莫札特」美譽，約格．魏德曼深受國際樂壇肯定。今年他受邀擔任NSO國家交響樂團駐團音樂家，22日將與樂團合作音樂會。

魏德曼表示，他的一切都源於單簧管，「7歲聽到莫札特的音樂，開始學單簧管，後來我常常演奏，會即興發揮，但當我記不住那些即興的片段時我就會很生氣，所以我開始把它們寫下來，我很快就知道作曲比演奏更難。」魏德曼的第一部作品是在他16歲的時候，創作了一部歌劇，「我犯了所有可能會犯的錯誤，但還是整整演出了90分鐘，我當時用一個樂隊與交響樂團相互對話，爭鬥，這種衝突感讓我大感興趣。」

魏德曼表示，他非常崇敬莫札特，布列茲也是他創作當代作品的偶像。魏德曼的創作不僅自傳統旋律與和聲汲取養分，更勇於大膽創新，這次將演出的《悲歌》創作於2006年，寫給交響樂和單簧管演出，情感細膩、語彙動人，全長20分鐘的作品，處處充滿藝術的想像力，也拉近了觀眾與當代作品的距離。

魏德曼擔任包括琉森音樂節、薩爾茲堡音樂節、班貝格交響樂團等駐團抑或駐節藝術家，也是易北河愛樂廳的開季駐點藝術家。在2017/18樂季，他成為萊比錫歷史上第一位「布商大廈作曲家」。魏德曼的音樂作品也經常由維也納、柏林愛樂、紐約愛樂、巴黎管絃樂團、BBC交響樂團等各大樂團首演。

2018/19 新樂季，他以獨奏家身份與各大管絃樂團合作，如蘇珊娜．馬爾契指揮的巴伐利亞廣播交響樂團、呂紹嘉指揮的臺灣國家交響樂團與安德魯．曼澤指揮的漢諾威北德廣播交響樂團，魏德曼表示，即使作曲邀約如此之多，但他仍會持續演奏，「我無法想像沒有演奏單簧管的生活。它給我帶來許多快樂，也幫助了我的作曲。」

除了魏德曼《悲歌》之外，呂紹嘉也特別安排了莫札特《第二十五號交響曲》以及《安魂曲》，相互輝映。莫札特《第二十五號交響曲》原本是愛樂者的私家典藏，被電影《阿瑪迪斯》作為開場片頭曲後聲名大噪，一夕之間成為不敗的熱門經典。《安魂曲》則是莫札特最後一次全心投入的創作，這次的演出則是使用莫札特助理蘇斯邁爾，根據手稿以及作曲家臨終前指示續完的版本，讓樂迷聆賞莫札特絕代才能以及留給後人的最終樂曲。

音樂會將於9月22日舉行，地點在台北國家音樂廳。音樂會上也將邀請台北愛樂合唱團以及多位國內知名聲樂家林慈音、翁若珮、湯發凱以及羅俊穎攜手合作。9月23日也規劃由魏德曼主講的「會客室」，與聽眾近距離分享音樂創作理念。

(中時 )