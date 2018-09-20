原子邦妮為MV泡冰水 路人阿伯都看不下去

原子邦妮推新歌〈這樣我就能忘記你了〉。(滾石提供)

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原子邦妮起用新銳演員張雅惟演出MV。(滾石提供)

原子邦妮推出開學系療傷情歌〈這樣我就能忘記你了〉，不只要給邁向新旅程的學生族群加油打氣，也給予所有要展開人生新方向的朋友們療癒陪伴。

原子邦妮表示，這個季節總有許朋友，要開始新的學期、進入新的學校、或邁入社會、換公司轉換跑道等，在這些人生過程中不免跟過去的朋友情人告別，對於這些經驗，每個人都有不同的面對方式，原子邦妮也用自己的創作分享心情，要療癒陪伴所有的樂迷朋友。

〈這樣我就能忘記你了〉MV由成員親自擔任導演拍攝，與女主角一同上山下水。這次他們找來新生代演員張雅惟擔綱女主角，在拍攝沈入水底鏡頭時，因為在早晨的山上泳池異常寒涼，雖然是夏季，在水中拍攝的導演兼攝影師，和女主角紛紛擋不住水溫頻頻發抖，但是兩人仍然相當敬業，還是拍完每個唯美場景，不斷上岸再跳進水中，最後連管理泳池的阿伯都看不下去，表示要特例開熱水給兩人拍攝完後使用。

女主角在MV中有幾場情緒爆發的哭戲，也讓戲外人為之動容，更深切表現了這首歌曲，正在傷心當下的情緒宣洩。原子邦妮表示，在自己的很多創作當中，都鼓勵樂迷們勇敢向前邁進，但這首歌卻是傷心當下的描述，也許有時候我們不願意好好傷心，認為那是軟弱的表現，但是當認真好好的哭過一場，反而更能從中找到堅強的力量。

(中時 )

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