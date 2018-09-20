九州由布院半熟起司蛋糕 明起新光三越台北站前店獨賣

新光三越台北站前店21日引進「由布院Milch」半熟起司蛋糕，每顆60元。（新光三越提供）

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由布院Milch半熟起司蛋糕，進駐新光三越台北站前店1F輕食外帶轉角專區。（新光三越提供）
新光三越台北站前店22日新開「虎次郎」日式炸牛排專賣店，每份200元左右。（新光三越提供）
新光三越台北站前店獨家販售蛋頭先生特色手提袋，價格店洽。（新光三越提供）

新光三越台北站前店鎖定周邊商圈上班族、學生外帶商機，明（21日）起有日本九州人氣冠軍甜點「由布院Milch」半熟起司蛋糕全台首店進駐，使用100%由布院產的牛奶製作，可冰、熱兩吃，每日限量販售700至800顆，21至27日慶開幕買5送1。

由布院Milch半熟起司蛋糕年銷量破百萬顆、平均每30秒賣出1個，2015起年至今，連續4年獲得食品界「奧林匹克」之稱的Monde Selection世界品質評鑑大賞及Precious Auswahl世界金賞冠軍，近期在泰國爆紅連開4家海外分店，此番首度打進台灣市場。

此外，1樓20坪空間打造的「小駅前」，以流行為訴求，以當季話題策展、品牌快閃新概念店、獨家流行期間限定店、時令節慶主題展四大概念規畫，21日起首波推出蛋頭先生Mr. Potato Head時尚派對歡樂屋，開幕首2日於場內與蛋頭家族拍照打卡上傳FB可獲得館內限定的「蛋頭徽章鎖匙圈」，每天限40名；消費滿額再加贈限量「蛋頭抱枕鎖匙圈」。

且同步有「蛋頭先生」主題甜品，像是蛋頭先生雲朵吐司、夏日沁涼飲品等；22日起則因應近年炸牛排超夯，再導入高雄名店「虎次」的副品牌「虎次郎」日式炸牛排專賣店，每份200元左右價位親民，可說是輪番以美食強力吸客

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