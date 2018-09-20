高雄》「對高雄蕭條很有感」 年輕網紅米娜跳出來挺韓國瑜

2018年09月20日 22:11 中時電子報 黃麗蓉

國民黨高雄市長參選人韓國瑜網路人氣超旺，政論節目主持人就提到年輕網紅「米娜怪談朗讀」昨在該節目的YouTube視頻底下公開留言說：「從小到大住高雄，對高雄的蕭條很有感，希望韓總能把高雄的經濟帶起來。有網友回說：「原來米娜是高雄人啊！」

也有網友說：「米娜說的正是全台心聲！讚！」、「真的希望高雄改變成真」、「韓國瑜曾點評，民進黨執政讓高雄變得又老又醜，對手立刻反擊不要唱衰。結果老天爺一場大雨後，高雄馬路出現幾千個天坑。」、「要相信高雄人，高雄加油，韓加油。」、「米娜耶~只能說高雄加油，台北也要加油，讓我們的ㄚ伯們都當選。」、「我打從娘胎在高雄長大結婚生子，高雄從平凡、繁榮，到現在蕭條，而且負債累累，x！我小孩在高雄怎麼有前途？x！我情願譲韓國瑜搞搞看啦。」

政論節目《年代向錢看》主持人陳凝觀表示，米娜是年輕世代網紅，她經營了一個YouTube頻道，有10多萬的訂閱戶，算是一個蠻紅的影音網紅，她竟直接留言，「對高雄的蕭條很有感。」

宅神朱學恒對此指出，這就是一個在地人、在地意見領袖的意見分享，不是我們與民進黨為敵，或是找人來演，要請還請不動呢。當你真的生長在高雄的時候，不管是計程車司機、當地的年輕人，都覺得很無奈，甚至還有住在台北的人說，高雄的城市光廊，在10多年前，讓我們都覺得很驕傲，可是後來城市光廊沒落，飯店、整個觀光沒落，愛河周邊民宿，很多也倒了。他無奈說，「我很愛高雄，可是我在高雄的尊榮感和尊嚴感已經消失！」

(中時電子報)