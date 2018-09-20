洪秀柱探望廖、侯絕食 黃士修：中選會準備年底公然舞弊

洪秀柱及黃士修前往探視絕食已達30小時的廖彥朋及侯漢廷，洪秀柱要求廖彥朋退場優先完成博士學位，兩人打勾約定。（圖/翻攝缺電公民自救會臉書直播）

友善列印
中時電子報

「以核養綠」公投官網-缺電公民自救會臉書於今日晚間9時40分進行直播，國民黨前主席洪秀柱赴中選會現場探望開始進行第二批絕食抗議已達30小時的廖彥朋和侯漢廷。洪秀柱表示，全國許多母親都替廖彥朋和侯漢廷感到難過。希望廖彥朋能退場，優先完成學位。她更舉八百壯士埋鍋造飯的例子，說明冷血的蔡政府不會因絕食抗議而讓步。

而出院返家修養的領銜人黃士修，表示儘管他身體虛弱、腳也無力卻仍然堅持回到現場。黃士修表示，原本再送件時廖彥朋已經訂好回日本的機票。但是因為中選會拒收事件，廖彥朋決定作為黃士修絕食倒下之後第二批接續絕食者，因此並未按照原本的行程返回日本。

然而，黃士修昨晚與廖彥朋溝通，經黃士修逼問下，廖彥朋才透露，京都大學通知，若再不返校完成論文審查口試，廖彥朋將被退學。廖彥朋的博士論文已經完稿。

黃士修氣憤地表示，中選會準備將所有公投選票混在一起開票，這不是公然舞弊嗎？他表示有多位在府、院、黨服務的人，包含民進黨黨公職在內，都跟他講對中選會這種預備公然舞弊的做法感到十分氣憤。因為即使同為執政的民進黨，只要所屬派系不對，都照樣有可能被舞弊做掉。

黃士修宣布自明天起進入全民抗爭階段，歡迎大家輪流來中選會門口加入絕食抗議。

他表示因為他一位守法的公民，要求政府守法卻遭到刁難，已經獲得美國、新加坡、中國大陸的媒體報導，這件事已經成為國際事件。

洪秀柱呼籲，民進黨員、民進黨公職人員，任何對蔡政府的行徑感到看不下去的人，歡迎一起來中選會門口抗議，並且公然表示民進黨黨員身份。站出來「救自己的黨（指民進黨）」。

(中時電子報)

蔡英文拜訪李登輝 送上的伴手禮… 不把「行政中立」當回事？ 羅智…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。