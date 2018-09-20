洪秀柱探望廖、侯絕食 黃士修：中選會準備年底公然舞弊

2018年09月20日 22:22 中時電子報 喻華德

「以核養綠」公投官網-缺電公民自救會臉書於今日晚間9時40分進行直播，國民黨前主席洪秀柱赴中選會現場探望開始進行第二批絕食抗議已達30小時的廖彥朋和侯漢廷。洪秀柱表示，全國許多母親都替廖彥朋和侯漢廷感到難過。希望廖彥朋能退場，優先完成學位。她更舉八百壯士埋鍋造飯的例子，說明冷血的蔡政府不會因絕食抗議而讓步。

而出院返家修養的領銜人黃士修，表示儘管他身體虛弱、腳也無力卻仍然堅持回到現場。黃士修表示，原本再送件時廖彥朋已經訂好回日本的機票。但是因為中選會拒收事件，廖彥朋決定作為黃士修絕食倒下之後第二批接續絕食者，因此並未按照原本的行程返回日本。

然而，黃士修昨晚與廖彥朋溝通，經黃士修逼問下，廖彥朋才透露，京都大學通知，若再不返校完成論文審查口試，廖彥朋將被退學。廖彥朋的博士論文已經完稿。

黃士修氣憤地表示，中選會準備將所有公投選票混在一起開票，這不是公然舞弊嗎？他表示有多位在府、院、黨服務的人，包含民進黨黨公職在內，都跟他講對中選會這種預備公然舞弊的做法感到十分氣憤。因為即使同為執政的民進黨，只要所屬派系不對，都照樣有可能被舞弊做掉。

黃士修宣布自明天起進入全民抗爭階段，歡迎大家輪流來中選會門口加入絕食抗議。

他表示因為他一位守法的公民，要求政府守法卻遭到刁難，已經獲得美國、新加坡、中國大陸的媒體報導，這件事已經成為國際事件。

洪秀柱呼籲，民進黨員、民進黨公職人員，任何對蔡政府的行徑感到看不下去的人，歡迎一起來中選會門口抗議，並且公然表示民進黨黨員身份。站出來「救自己的黨（指民進黨）」。

(中時電子報)