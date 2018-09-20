銀髮族淪交通弱勢族群 南市交通局請出千手觀音護老

2018年09月20日 22:25 中時 李其樺

交通部與台南市府交通局合作，20日上午在麻豆代天府舉辦「老運恆通－高齡者交通安全宣導活動，請出舞蹈團表演千手觀音，象徵守護長者安全。（李其樺翻攝）

近4年來高齡者交通事故死亡近3千件，其中65歲以上長者比例超過3成，為此交通部與台南市府交通局合作，20日上午在麻豆代天府舉辦「老運恆通－高齡者交通安全宣導活動，請出舞蹈團表演千手觀音，象徵守護長者安全，未來要打造安全友善環境，減少交通事故發生。

據內政部警政署統計，從2012年至2016年期間，高齡者交通事故死亡累計2677人，平均每年約535人，65歲以上占整體交通事故死亡人數高達29.46%，另外去年A1類道路交通事故數據，再以年齡別分析，70歲以上駕駛人肇事率最高，肇事原因包含未依規定讓車、違反交通號誌、轉彎不當等，因此長者已成為道路上最弱勢、最要關心的族群

台南市交通局林炎成局長表示，根據道安會報統計， 今年初至8月底，高齡者車禍事故比率約占12.4%，高齡者車禍事故數呈現下滑趨勢，提醒老人家清晨或天色昏暗外出時，應穿著亮色衣服並配戴反光飾物、穿越道路應走行人穿越道（斑馬線），並呼籲駕駛人看見高齡者，請減速慢行及禮讓，共同打造安全友善的交通環境，以降低事故發生。

「2018台南市高齡者交通安全宣導-老運恆通」演出宣導活動，特別邀請文化部扶植團隊台北曲藝團」規畫表演，分別9月20日麻豆區代天府、9月25日佳里區金唐殿、9月26日新營區鎮南殿、9月27日善化區慶安宮、9月28日中西區天壇、9月29日新化區順天宮、9月30日官田區慈聖宮等廟宇舉行，內容包刮路口笑魁劇、有獎徵答、抓狂運匠、認知功能測驗及換照服務，另外還有閃亮手環免費送，歡迎長輩們與家人相招來參加。

(中時 )