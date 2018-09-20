中職》洪總有交代「沒失分不換投」 蘇俊羽拚到首場完投完封勝

2018年09月20日 22:28 中時電子報 鍾亞芳 /桃園報導 /桃園報導

Lamigo桃猿投手蘇俊羽20日以123球完投完封兄弟，雖在9局上遭對手攻上三壘，但他最終仍化解危機，助隊以6比0收下5連勝。賽後總教練洪一中除了對這位21歲小將的表現讚美有加，也表示：「沒失分就不會換投。」

蘇俊羽此役只被擊出5安打，投出4次三振與2次四壞保送，本季首次對上黃衫軍就展現出完投完封的完美壓制力，不過他賽後笑說：「第7局就用了90幾顆球，原本以為要休息了，沒想到教練要我繼續投。」

洪一中則表示：「蘇俊羽本就是體力很好的選手，在二軍時常投到110至120顆，今天即使第9局他投出保送、或是滿壘都不會換掉，失分才會換，他今天的表現真的沒話說。」

此役蘇俊羽僅有2局讓首位打者上壘，但他總能解決危機，5局上詹子賢敲出三壘安打後他接下來連抓3出局數化解對手攻勢，9局上林書逸敲安上壘，隨後他讓下一棒打者擊出雙殺打。不過第9局他卻在2出局後保送彭政閔又讓周思齊敲安攻佔一、三壘。

在第9局桃猿曾叫暫停安撫蘇俊羽，「教練叫我加油，跟我說，不會換投手。」而蘇俊羽也沒讓球隊還有現場的球迷失望，守住得分大門。洪總則透露，蘇俊羽此役第9局的球速比開賽時還快，第9局叫暫停是上去鼓勵他，膽子大一點，沒掉分都不會換投手。

達成生涯首場完投完封勝，但蘇俊羽尚未想到下一個目標，「一場、一場穩穩來，先做好自己的工作。」他說。

(中時電子報)