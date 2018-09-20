中山分局社區治安會議 分局長：緝毒打詐查賄是努力目標

中山分局長楊哲昌在社區治安會議上，向與會者報告目前轄內治安狀況。（警方提供）

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中山分局長楊哲昌與參加社區治安會議的學童合影留念。（警方提供）

台北市警中山分局為推動警政社區化，關懷社區角落，守護家園安全，近日在分局禮堂召開社區治安會議暨107年學年第1學期校園安全座談會。由分局長楊哲昌親自主持，邀請轄內民意代表、里鄰長、機關學校、金融機構、守望相助隊及所有居民參與。

楊哲昌表示，目前治安重點，在於緝毒、打詐與因應年底公職人員選舉將屆的查賄工作，是社區治安努力的目標。會議藉由案例式教育，宣導民眾如何與警方共同合作，掃除社區內毒品人口，將毒品趕出社區、大樓，以及如何辨識詐騙車手，以建構安居新環境。

身為中山區治安的大家長，楊哲昌同時針對轄區「治安狀況」提出報告，並與民眾進行討論及交流，透過犯罪資料數據剖析社區犯罪模式及趨勢，使民眾了解這一年來的社區治安狀況。會中也邀中山少輔組針對少年犯罪防治進行專案宣導，加強少年安全及校園毒品防治觀念宣導。

鑑於警政社區化的理念，中山分局還邀請正光幼稚園的小朋友，在會議中帶來歌舞表演，小朋友除了表演時尚流行的樂曲外，也齊呼「反毒總動員、幸福新家園」的口號，不論社區民眾大小，都要一起來反毒，於會議過程中也舉辦有獎徵答活動，寓教於樂，加深民眾對各項宣導資訊的印象。

(中時 )

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