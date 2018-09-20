MIT燈籠揚名日本 阿拉伯王子也下訂單

2018年09月20日 22:36 中時 王文吉

阿拉伯王子訂製的「仿雷門燈籠」高2米、直徑2米4，重45公斤，為淺草寺的一半大小，屬「吸頂式」燈籠。（張嘉巖提供）

「仿雷門燈籠」重達45公斤，張嘉巖特別以木架吊高，檢查結構的支撐性。（張嘉巖提供）

張嘉巖是全台最年輕的燈籠師傅，他融合福州燈、泉州燈、鋼絲燈等技法，擅長製作大型燈籠。（王文吉攝）

MIT燈籠揚名日本！青森縣平川市役所訂購310個台灣花布燈籠，將在當地秋祭活動亮相。（王文吉攝

蘋果綠的花布燈籠屬福州燈款式，日本人相當喜愛。（王文吉攝）

台中市觀光旅遊局委託張嘉巖製作大型燈籠，設計圖樣融入台中車站、湖心亭、國家歌劇院、路思義教堂元素。（台中市觀旅局提供）

張嘉巖將製作120公分高的燈籠，由觀光旅遊局贈送給日本平川市，拚城市外交！（台中市觀旅局提供）

MIT燈籠紅到國外！燈籠大師張嘉巖專精大型燈籠，曾成功挑戰6米高的水墨花燈，最近完成2米7的巨型燈籠，高掛在屏東縣政府，為明年台灣燈會宣傳；張嘉巖也接到中東、日本的訂單，2米高的仿淺草寺雷門燈籠，即將裝箱海運到阿拉伯，而310個花布福州燈正在趕工中。

45歲的張嘉巖是全台最年輕的燈籠師傅，他融合福州燈、泉州燈、鋼絲燈等技法，擅長製作大型燈籠，日前阿拉伯王子慕名訂製「吸頂燈籠」。張嘉巖透露，買家在利雅德開日本料理餐廳，透過台灣友人訂製「仿雷門燈籠」，但是吸頂式，因為要營造穿透天花板的效果。

「仿雷門燈籠」為淺草寺的一半大小，高2米、直徑2米4，重45公斤，張嘉巖連月漏夜趕工，耗時2個月完成。他說，製作大型燈籠不但吃力，工序也很繁複，包括設計、手造鐵件、切削竹材、烤竹、竹編等，之後鋪布料、黏貼、乾燥，再鋪第二層，最後才是包裝保護。

巨型燈籠已包上紅色塑膠布，即將裝箱海運到阿拉伯。張嘉巖形容他的心情「猶如老父親準備要將女兒送出嫁的感受」，期待自己所製做的超大型手工燈籠，能在世界上發光發亮。

張嘉巖剛完成中東訂單，馬上又要趕製日本訂單，他巖熟練地替燈籠骨架綁線塑型，轉了一圈又一圈，接著上膠、套燈布，每個步驟都靠手工完成。他說，蘋果綠、艷紅色系搭配牡丹及玫瑰圖樣的福州燈，最受日本客戶青睞，青森縣平川市為了秋祭活動，訂購310個。

張嘉巖名號響亮，台中市政府也透過他進行「燈籠外交」。觀光旅遊局專委曹忠猷表示，日本青森縣平川市與台中市近年交流密切，今年中台灣燈會特別製作5米高的「扇型睡魔花燈」參展，為彰顯城市間的友誼，特別回贈2個120公分高的燈籠，設計圖樣融入台中元素，預計11月至明年2月懸掛在平川車站裝飾祈福。

(中時 )