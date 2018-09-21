侯漢廷：由政府定義假新聞 民主開倒車

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中時

新黨籍台北市議員候選人侯漢廷20日在臉書發文表示，假新聞確實值得警惕，然而，交由政府定義，便是侵害言論自由的開民主倒車。

侯漢廷指出，行政院秘書長卓榮泰在民進黨中常會說，「行政院5月成立即時新聞專區，至今已經查出712則假新聞、假消息。」（後更正為503）然而隔天，行政院發言人谷辣斯卻說，行政院官網從來沒說這叫假新聞專區。

侯漢廷質疑，秘書長說「即時新聞專區」內是假新聞，發言人卻說不是假新聞。那麼這兩者衝突的消息，誰是假新聞？美國學者米爾斯海默（John J. Mearsheimer） 便出書指出，政府至少會說七種政治謊言。當政府本身就是製造假新聞的來源，又有什麼立場來審核並懲處假新聞？

侯漢廷說，現況下，針對謠言有各種刑罰，民進黨立委還希望修《國安法》來增加懲處力道。倘若修法完成，誰會成為被罰者？誰會成為假新聞？

此外，侯漢廷點出「即時新聞澄清專區」，實際檢視發現內容大搞烏龍。戴資穎臉書發文、日本人踹慰安婦銅像、中華郵政道歉聲明，被當成假新聞澄清。專區內還有一堆政令宣導，「政院：永續軍公教退撫基金，是此次年金改革的目標」、「教育部技專校院招收運動績優生之入學措施說明」、「政府重視與積極強化短延時強降雨預報能力」、「客家文化發展中心針對六堆客家文化園區」……，試問上該資訊是要「澄清」什麼？

侯漢廷痛批民進黨將人民的質疑當假新聞，把政令宣導當成「新聞澄清」，突顯了民進黨心中假新聞的定義：不利於我的、不知道或不服從我政策的，都是假新聞。

侯漢廷主張，若把現今「澄清專區」內的假新聞對象一一懲處、開罰，從戴資穎到中華電信都將受害，此舉無助於新聞真相的釐清，只是對人民與媒體言論自由的徹底侵害。

(中時 )

不把「行政中立」當回事？ 羅智… 綠動國安法「處理假新聞」 鍾沛…

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