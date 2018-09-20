潔西J泳裝式禮服性感登場 秀招牌鐵肺調情6000粉絲

2018年09月20日 22:58 中時 潘鈺楨

潔西J以火辣泳衣式小禮服登台，開腿熱舞。（盧禕祺攝）

演唱會吸引6000名粉絲。（盧禕祺攝）

30歲英國鐵肺歌姬潔西J（Jessie J）20日晚間8點在台北南港C3中信金融園區開唱。她以黑色泳裝式連身薄紗小禮服性感登台，高唱〈Think About That〉、〈Do It Like A Dude/Burning Up〉，並大秀中文：「你好！」要台下粉絲舉起雙手搖擺。她親切地說：「叫我潔絲就好！有多少人之前沒看過我的表演？這就是我今天在這裡的原因！」

她一掃來台在機場被拍的不悅，頻與粉絲談心：「接下來這首歌，是我很喜歡的一首，每當我犯錯，總提醒我沒關係，人不是完美的，這首〈Nobodys Perfect〉送給大家。」唱完〈Not My Ex〉還與粉絲調情：「你喜歡了我7年？那些之前喜歡誰啊？我要你們用眼睛看演唱會，今晚好好看著我！」勸粉絲不要只盯著手機螢幕。

潔西J今年發行第4張專輯《R.O.S.E.》，睽違4年強勢回歸，這次亞洲巡演當然沒漏掉、〈Queen〉等紅曲，大秀招牌高亢轉音。她在英國歌壇地位僅次於愛黛兒（Adele），今年參加大陸音樂節目《歌手2018》累積取得5次冠軍，在亞洲知名度水漲船高。她問觀眾有沒有看《歌手2018》，接著小唱一段唱惠妮休斯頓的〈I Will Always Love You〉，才獻上金曲〈Domino〉。

她話匣子大開，開放粉絲問問題，被問到有沒有去夜市，她說：「巡演沒有什麼私人時間，我希望能再來台灣。」約粉絲下次一起去夜市。另有粉絲發言說要送禮物給她，她請工作人員拿上，結果一大堆禮物全部湧上，最後她挑了一個，打開是刻有「Rose Tour」的筷子，讓她直呼超愛：「我喜歡作菜，這太完美了！」

她換上第4套膚色亮片貼身裝，已是演唱會尾聲，她忍不住說：「台北好熱，我好像去游完泳（濕黏），站在風扇前讓我覺得自己好像碧昂絲。」最後她以夯曲〈Bang Bang〉、〈Price Tag〉做結，帶領現場6000名粉絲一起動感合唱。台灣是潔西J亞洲巡演倒數第2站，吸金2100萬，周六唱完香港場此次亞洲巡演就將劃下完美句點。

(中時 )