潔西J泳裝式禮服性感登場 秀招牌鐵肺調情6000粉絲

潔西J以火辣泳衣式小禮服登台,開腿熱舞。(盧禕祺攝)

演唱會吸引6000名粉絲。(盧禕祺攝)

30歲英國鐵肺歌姬潔西J(Jessie J)20日晚間8點在台北南港C3中信金融園區開唱。她以黑色泳裝式連身薄紗小禮服性感登台,高唱〈Think About That〉、〈Do It Like A Dude/Burning Up〉,並大秀中文:「你好!」要台下粉絲舉起雙手搖擺。她親切地說:「叫我潔絲就好!有多少人之前沒看過我的表演?這就是我今天在這裡的原因!」

她一掃來台在機場被拍的不悅,頻與粉絲談心:「接下來這首歌,是我很喜歡的一首,每當我犯錯,總提醒我沒關係,人不是完美的,這首〈Nobodys Perfect〉送給大家。」唱完〈Not My Ex〉還與粉絲調情:「你喜歡了我7年?那些之前喜歡誰啊?我要你們用眼睛看演唱會,今晚好好看著我!」勸粉絲不要只盯著手機螢幕。

潔西J今年發行第4張專輯《R.O.S.E.》,睽違4年強勢回歸,這次亞洲巡演當然沒漏掉、〈Queen〉等紅曲,大秀招牌高亢轉音。她在英國歌壇地位僅次於愛黛兒(Adele),今年參加大陸音樂節目《歌手2018》累積取得5次冠軍,在亞洲知名度水漲船高。她問觀眾有沒有看《歌手2018》,接著小唱一段唱惠妮休斯頓的〈I Will Always Love You〉,才獻上金曲〈Domino〉。

她話匣子大開,開放粉絲問問題,被問到有沒有去夜市,她說:「巡演沒有什麼私人時間,我希望能再來台灣。」約粉絲下次一起去夜市。另有粉絲發言說要送禮物給她,她請工作人員拿上,結果一大堆禮物全部湧上,最後她挑了一個,打開是刻有「Rose Tour」的筷子,讓她直呼超愛:「我喜歡作菜,這太完美了!」

她換上第4套膚色亮片貼身裝,已是演唱會尾聲,她忍不住說:「台北好熱,我好像去游完泳(濕黏),站在風扇前讓我覺得自己好像碧昂絲。」最後她以夯曲〈Bang Bang〉、〈Price Tag〉做結,帶領現場6000名粉絲一起動感合唱。台灣是潔西J亞洲巡演倒數第2站,吸金2100萬,周六唱完香港場此次亞洲巡演就將劃下完美句點。

