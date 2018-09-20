獨家》3D印槍人威爾森狡兔三窟 現身北市羅斯福路簽約租屋

涉性侵3D列印男在台行蹤曝光。（美聯社）

友善列印
中時

涉及與未成年少女性交易遭美國法院發布通緝的3D列印槍發明人威爾森，19日曾現身北市羅斯福路四段一家租屋仲介公司簽約，準備租下位在南昌路二段一處出租雅房，仲介公司人員20日見到新聞媒體發布威爾森的長相後，驚覺竟是前來租屋人，趕緊打電話報警，轄區中正二分局前往了解確定是威爾森本人出面簽約租屋，除將情資轉報刑事局國際科外，並全面調帶追查威爾森去向中。

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據仲介公司人員向警方表示，威爾森是根據網路上所刊載的租屋廣告，看上一間位在南昌路二段一棟舊式公寓隔間分租的雅房後，根據租屋廣告刊載租屋仲介公司電話，與仲介公司連絡後，19日前往位在羅斯福路四段的仲介公司簽約，雙方已經簽訂租約，威爾森並依約給付部分租金及押金，但仲介公司尚未將房間鑰匙交給威爾森，威爾森也還未入住。

仲介公司人員說，公司人員原以為威爾森是在師大或是台大語文中心學中文的美籍學生，看起來非常單純，與一般學生無異，直到20日國內新聞媒體大量播報威爾森的新聞，公司人員才驚覺19日簽約的老外，竟就是在美國涉嫌與少女性交易的通緝犯。

仲介公司得知威爾森的真實身分後，趕緊打110電話報警，轄區中正二分局思源所員警據報趕往仲介公司了解，確定先前到公司簽約租屋的人就是威爾森後，將詳細調查報告，轉報給刑事局國際科。中正二分局並立即展開調帶分析追查威爾森可能去向，並通報分局各外勤單位，全面加強巡查，一旦發現威爾森下落，將立即通報處理。

(中時 )

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