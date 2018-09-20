布蕾克萊芙莉穿「1356套褲裝」 誓言美過勞勃瑞福

2018年09月20日 23:06 中時 潘鈺楨

好萊塢時尚女王布蕾克萊芙莉（Blake Lively）於現正熱映中的時尚懸疑電影《失蹤網紅》飾演作風嗆辣、犀利大膽的時尚公關，以目不暇給的特色褲裝打造出獨樹一幟的個人風格。為呼應戲中角色，近期布蕾克萊芙莉在宣傳電影時穿著各式精品褲裝亮相，日前在《失蹤網紅》倫敦首映會上，萊芙莉再度以一襲粉紅色名牌褲裝鎮壓全場，時尚評論家凱瑟琳卡隆（Catherine Kallon）在個人IG上開玩笑說：「這已經是布蕾克萊芙莉在宣傳《失蹤網紅》時穿的第1356套褲裝了。」萊芙莉隨即在貼文下犀利回嗆：「你會注意到男明星跑宣傳時穿了幾套褲裝嗎？為什麼女人不能一直穿褲裝？女人們，我們要拒絕雙重標準。」

這名評論家事後解釋很欣賞布蕾克萊芙莉的時尚態度，這篇貼文只是在開玩笑，萊芙莉也禮貌表明自己知道這是玩笑話，她不在意有人不喜歡她的穿著，因為「時尚」的有趣之處就是激發各式各樣的意見和迴響，但她由衷希望女生能自由選擇想穿的衣服，她說：「我有時也會開這種玩笑，可是我想要鼓勵女生能做跟男生一樣的事情，而不會遭到外界嘲諷。」關於這套粉色系的套裝，布蕾克萊芙莉也幽了自己一默，影壇巨星勞勃瑞福（Robert Redford）在1974年的電影《大亨小傳》（The Great Gatsby）中也曾穿過類似的粉紅色西裝，萊芙莉在個人推特上特別放了一張自己的照片和勞勃瑞福的照片做為對照，打趣註解說：「人生目標：要成為穿得比勞勃瑞福更好看的人。其他人生目標：不要再花這麼多時間將我自己的照片和勞勃瑞福的照片拼在一起。」

《失蹤網紅》描述人氣部落客史蒂芬妮（安娜坎卓克 飾）和艾米莉（布蕾克萊芙莉 飾）因為育兒而成為閨蜜，無話不談的她們其實對彼此都藏有暗黑祕密，史蒂芬妮以為自己深知艾米莉的一切，卻在艾米莉失蹤之後才驚覺，艾米莉根本是一團謎。史蒂芬妮四處尋找好友的下落，卻爆出驚人的祕密，友誼、愛情、失蹤竟然都不是這麼簡單，忌妒、背叛、謊言、真相在一夕之間爆發。電影現正熱映中。

(中時 )