威尼斯影后全裸演出 迷戀男體翻雲覆雨床戰「小鮮肉」

2018年09月20日 23:21 中時 潘鈺楨

熟齡43的威尼斯影后喬凡娜梅諾茲歐娜（Giovanna Mezzogiorno），今年大走旺運，不僅新作《情遇那不勒斯》在義大利賣出兩億台幣的好票房，月前她更憑該片讓俄羅斯戰鬥民族大噴鼻血，勇奪莫斯科國際影展影后大獎。該片是喬凡娜與名導佛森歐茲派特（Ferzan Ozpetek）相隔15年再度合作的作品，她在片中跌破觀眾眼鏡、首開先例全裸演出，三點全露不說，更翻雲覆雨床戰「小鮮肉」亞歷山卓柏爾吉（Alessandro Borghi）。剛奪影后的喬凡娜面對《情遇那不勒斯》的票房成功可沒沖昏頭，回應媒體說「下次不脫了。」

喬凡娜出生於演藝世家，受影帝父親維多李奧梅諾茲歐那（Vittorio Mezzogiorno）影響，原本立志成為芭蕾舞者的她，開始轉往電影界發展。而她演藝事業的轉捩點，正是2003那年演出名導佛森歐茲派特的登峰作《外慾》（Facing Window），一片勇奪四座后冠，自此躍升國際巨星，讓她視歐茲派特為電影恩師。今年，兩人相隔15年再度推出新作《情遇那不勒斯》，劇情更直切喬凡娜的情慾，道出她在一夜情的冒險後、發生的撲朔謎團。

《情遇那不勒斯》描述女法醫阿德瑞娜（喬凡娜梅諾茲歐娜 飾）與年輕帥哥安德烈（亞歷山卓柏爾吉飾）共度激情夜晚後相約再見，男子隔天卻遭人發現意外身亡。最驚人的是，數日後兩人竟在街上擦身而過。電影21日在台上映。

(中時 )