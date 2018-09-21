文化快遞》臺北共融 2018臺北設計城市展

2018年09月21日 00:00 中時電子報 臺北市政府文化局

臺北市政府自2012年開始舉辦臺北設計城市展，透過展覽匯集人群，讓設計對當代城市發展的貢獻與重要性逐漸地被市民看見。同時也期待藉由探討設計、人與當代城市發展之間的具體關聯，重新詮釋臺北市民共同創造的城市價值，進而凝聚社會意識，打造共同目標。也透過人群的聚集，讓城市願景與文化創意的精髓更加融入生活中。

「樂齡」主題展區─菖蒲學園的高齡院友在引導之下藉由藝文創作活出自我色彩。(圖／臺北市政府文化局)

臺北共融 Taipei All Inclusive

2018年的臺北設計城市展以「共融」為主軸，試圖探究這個人群匯集而形成的聚居場所中，各年齡層、性別、職業、身分背景與族群的人們，如何跨越彼此間的藩籬，回歸人與人之間往來交流的生活本質，共譜新的城市樣貌。而臺北作為這個多元文化包容的容器，更應同時具備友善、包容、創新、傳承的面向，讓所有人都能夠在這裡共同創造與維護美好生活。

本次展覽由知名日本設計師黑崎輝男（Teruo Kurosaki）與臺灣資深策展人王玉齡共同策劃，透過共同工作模式，汲取臺灣與國際實務經驗，詮釋當代社會現象，企圖從生活各種面向帶出更加多元的議題，討論設計如何面對與解決當代城市發展中的種種挑戰。並透過設計，將人與人之間、組織與機構之間的合作，打造共融互助的連帶關係，創造永續宜居的城市。

「共遊」主題展區─Cofufun天理車站廣場結合在地人文歷史，創造與社區共融之遊樂場。(圖／臺北市政府文化局)

跨議題的全面探討

「玩藝」、「樂齡」、「造街」、「共遊」、「綠活」為展覽切入的5大主題，這些主題與我們的生活環環相扣，從設計的角度探討，在面對這些社會議題時，硬體甚至軟體上的問題如何透過設計的方式來發掘更好的解方。《臺北共融─2018臺北設計城市展》希望透過議題中的案例分享與呈現，讓人們理解設計在各種層面悄悄綻放於日常生活的奧妙之處，也讓實際發生的例子為逐步共融的城市環境做最棒的發聲。

探討美學教育的「玩藝」主題展區就從學校、美術館／博物館、民間等3種美學教育系統來討論，回應人們時常討論「美感重要嗎？美學觀念需要被培養嗎？」透過互動展品和活動的體驗，引導人們思考美學教育扎根的必要性與可能性。並從本土的藝術教育計畫，衍伸向重視美感教育的國家借鏡；美學的種子已著實在日常生活扎根茁壯。

「造街」主題展區─城市浮洲計畫以游擊展演方式討論城市地域關係。(圖／臺北市政府文化局)

「樂齡」主題展區探討世代融合的高齡照護，從高齡友善的角度切入，從通用設計改善居住環境、推動青年學生或社會新鮮人和高齡長者同住制度，到鼓勵長者活著就要動，並引入外界講師開設各式課程，進一步導入新的生活起居模式。您能想像大學生與長者成為愉快相處的室友，或是一群可愛的爺爺奶奶齊聚一堂，竟為了特製錢幣賣力運動嗎？透過設計，這些創新的想法正在發生著，為邁入高齡化社會的臺灣注入更多可能性。

而談到通用設計的空間規畫，再仔細想想，我們是否有好好觀察過城市大大小小的新舊空間？「造街」主題展區將帶著我們回歸身邊時常忽略的城市風景。這些散落的畸零地、老屋與沒落的街道，承載了城市發展的故事與脈絡。本次將透過案例分享，發掘在臺灣及世界各地以藝術設計及活動方式，翻轉街區既定生活樣貌的實際案例。

如果在展區中走累了怎麼辦？那就到公園歇歇腳吧！進入「共遊」主題展區，將會發現公園好像有點不一樣了。這個展區將打破藩籬的遊樂平臺，從共融式遊戲場為出發點，討論公共設施的通用設計，擺脫一成不變的罐頭形式，成為可以讓人們放鬆娛樂的遊樂場，不論是年長者、中壯年人、年輕人、孩童、特殊需求者，皆能共享體驗。臺北的「公園不再大眾臉計畫」的設計，及舞蝶共融遊樂場都將來到展場中，陪伴大家一同分享最真實童趣的體驗。

而在一個資源逐漸匱乏的世代，「綠活」主題展區將喚醒人們對城市與環境永續的意識。透過致力於資源分配與再利用的實際案例，將發現各地有許多人們正透過設計的力量，讓資源不被過度使用和浪費。從這些平時不被重視的二手資源，創造出新的永續價值。

「綠活」主題展區─Raw-Tokyo二手市集用最生猛的東京眼光，創造復古新潮流。(圖／臺北市政府文化局)

跨界、共融、創新

同時，展覽也將結合一系列的論壇、講座與工作坊，以豐富的主題，讓各領域實踐者透過分享，將經驗與共融的精神傳遞給參與的人們。策展人黑崎輝男將以過去在日本打造COMMUNE 2nd、自由大學及Raw Tokyo市集等實務經驗，與大家分享城市永續與再造的初心理念，臺灣各路共融夥伴也將共聚在這些活動中與大家做零距離互動。

《2018臺北設計城市展》正如同展覽的主題「臺北共融」，是一個能廣納群眾聲音的共融平臺。而於9月28日開展的《電力大地─台電文化資產保存特展》，也將在松山文創園區3號倉庫與大眾見面，揭曉臺灣百年電業的奧祕。期待由城市的各種面相，一同串起人與人、人與物、人與城市之間的緊密聯結網絡。

城市不只是我們居住的地方，更是我們編織回憶、孵育夢想的家。透過以人為本的社會設計理念、逐步建構平等友善的生活經驗，並落實文化平權與社會共融。這不僅是刻不容緩的重要社會發展課題，在面對現代城市中如浪潮般迎來的各式議題與挑戰，設計更成為協助未來城市改變創新的一股力量，同時，也是一個植入你我心中的萌芽種子。

臺北共融2018 臺北設計城市展

時間│9/26～10/21，週一至週日10:00～18:00

地點│松山文創園區4、5號倉庫（臺北市信義區光復南路133號）

票價│免費

電話│02-2550-6775轉2014

臉書│Taipei Design City

(中時電子報)