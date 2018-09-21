文化快遞》電力大地 台電文化資產保存特展

2018年09月21日 00:00 中時電子報 台灣電力公司

在臺灣電業發展的130年間，電力驅動著整個臺灣的都市及產業發展，從早期蒸汽燃煤發電機到川流式水力發電廠的出現，臺灣西部的農業與工商業因電力的供給而蓬勃起飛。

乘載著臺灣電業百年文化資產價值，台灣電力公司以「電力大地─台電文化資產保存特展」為題，透過4大主題「竹仔門電廠」、「舊東西輸電線路」、「濁水溪流域水力發電系統」與「大甲溪流域水力發電系統」展現台電文資保存的階段性成果，重新梳理台電文資史料、工程技術建設與自然環境所構成的文史地景，形塑寫實的場景體驗，引領民眾身歷複雜錯綜的供電網絡，了解臺灣生活與產業的進化之旅。

1961年大甲溪達見計劃第四諮詢會議與會人員簽名記錄。(圖／台灣電力公司)

4大主題展現台電文化資產的價值

現有已登錄古蹟7處及歷史建築10處的台灣電力公司，長年辦理各項保存及修復工作，透過4大電力場域主題，進行文化資產之清查徵集、口述訪談及圖書撰寫等計畫，並藉由這4個重要電力場域的珍貴文物與資料，看見臺灣生活的城市背後，各種電力基礎建設與技術所扮演的重要角色。

1951年12月慶祝立霧發電所（現為東部發電廠立霧機組）復舊及東西聯絡線工程完竣輸電成功攝影紀念。(圖／台灣電力公司)

為供電而興建的電廠，因建造的年代而具有特殊的意義，如日治時期建立的「竹仔門電廠」即具有獨特時代精神與立面設計，為現今臺灣保存最完整之第一代川流式水力電廠，歷經百年歲月，其建築及發電設備等，極具歷史、文化與藝術保存價值；「舊東西輸電線路」是台電公司成立後興建的第一條輸電線路，也是第一條跨越中央山脈的高海拔冰雪區的輸電線路；「大甲溪流域水力發電系統」位居臺灣水力資源蘊藏量最豐富的河川，根據日治末期的調查，其蘊藏的水力資源若能開發完畢，發電量將超過當時臺灣水力發電最大的日月潭發電所，大甲溪水力發電工程的興建，可說是日治末期臺灣最重大的基礎建設之一；「濁水溪水力發電系統」為1930年代臺灣最大的水力發電工程計畫，是當時臺灣總督府規畫臺灣工業化的重要基礎，該計畫從1919年動工，15年間歷經數度興工、停工與復工的困難，直到1934年完工。此後台電公司為確保日月潭水源穩定，除繼續使用日治時代武界至日月潭引水隧道外，更於2006年3月完成興建新武界隧道及栗栖溪引水工程，不論新、舊武界隧道，其工程技術聞名於世。各項電力建設體現出當時的需求及社會環境，並各自累積深厚的歷史故事，文資保存的意義不僅只是保存，也是透過保存讓現在與未來的人們看見歷史及環境的變遷，看見自身所在場域的形成脈絡。期望觀眾藉由展覽中的文史資料、相關人物的訪談與紀錄照片，了解臺灣電力的發展史，也看見臺灣發展背後台電公司無形而巨大的耕耘與努力成果。

1946年10月23日先總統蔣公伉儷巡視日月潭發電所，時任台電總經理劉晉鈺及機電處長孫運璿陪同。(圖／台灣電力公司)

工程技術地景的數位藝術展現

隨科技演進，台電公司在臺灣各地依著自然地景興建了無數巨大宏偉的基礎電力設施，塑造出一幅幅壯闊的電力地景；川流式電廠的大引水管道順山坡而下，一座座高聳的輸電塔綿延橫跨中央山脈及雄偉的發電水壩等，這些驚人的工程地景融合自然的天工與高超的人為技術，具體描繪了臺灣的電力景觀，卻經常隱身於世人的視野之外。此次文資保存特展希望透過科技藝術的表現，讓觀眾親身體驗各種電力地景的不可思議，引領大眾以全新角度切入文化資產的歷史，同時帶入細膩的人文背景內涵，引領民眾多面向且詩意地觀看電力的基礎建設與文化資產，創造全新且深刻的感官體驗。

《電力大地—台電文化資產保存特展》將於松山文創園區3號倉庫展出，同時《臺北共融—2018臺北設計城市展》也將在4、5號倉庫展出，期待觀眾透過這兩檔展覽，理解臺灣電力發展的脈絡與臺北的城市創新，從各面向更加認識所生活的這片土地。

電力大地 台電文化資產保存特展

時間│9/28～10/21，週一至週日9:00～18:00

地點│松山文創園區3號倉庫（臺北市信義區光復南路133號）

票價│免費

電話│02-2836-6320轉15

(中時電子報)