《時來運轉》2018台灣首場金腰帶拳王爭霸戰 月底開打

2018年09月21日 06:50 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

《時來運轉》國際拳王來台！運彩開盤職業男女爭霸賽

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

「2018台灣首場金腰帶職業男女拳王爭霸賽」9月29日將於台北市體育館盛大舉行，這是我國首度舉辦的國際職業拳擊比賽，主辦單位中華民國拳擊發展協會不計成本地重金禮聘國際級拳王來台，就是要讓大家可以近距離地實地欣賞高水準的國際級拳擊比賽，台灣運彩也全力相挺，開盤提供投注服務及宣傳。

男女拳王爭霸賽購票方式。(台灣運彩提供)

拳擊(Boxing) 是1項結合體力、速度、技巧、智慧、戰術及精神力為一體的競技運動，也是奧運、亞運等大型綜合性賽會的正式比賽項目，在國際體壇上深受重視，這一次2018雅加達亞運拳擊比賽我國選手也有不錯的成績，女子好手黃筱雯及林郁婷接續為我國奪下睽違48年的2面拳擊銅牌，值得喝采。

台灣亞運女子拳擊賽銅牌。(台灣運彩提供)

頂尖選手的收入更是傲人，富比士(Forbes)近期公布2018年收入最高的百大運動員榜首，就是拳王梅威瑟(Floyd Mayweather)，去年他與格鬥天王麥葛雷格(Conor McGregor)的一場世紀拳賽，就讓他賺進2億7,500萬美金，折合台幣約90億元，這也是梅威瑟過去7年內拿下這份榜單榜首的第4次。

這次「2018台灣首場金腰帶職業男女拳王爭霸賽」男拳王進行的是130磅10回合的比賽，由來自日本的渡邊卓也接受來自泰國選手派彭·洛克漢的挑戰，女拳王則115磅8回合的賽事，由來自中國的黃文斯接受來自泰國選手賈魯絲里的挑戰，想要欣賞精彩刺激比賽的朋友們，不妨可以買票進場觀賽，台灣運彩為了見證這台灣首度舉辦的金腰帶拳擊賽，也開盤提供冠軍及特別項目投注服務，大家看比賽前可以先買張運彩，享受「買運彩 看比賽 更精彩」的樂趣。

(中時電子報)