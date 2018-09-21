MLB》田中將大連20局無失分 21日先發拚橫掃紅襪

洋基田中將大目前連20局沒有失分，21日將先發面對紅襪。（美聯社資料照）

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中時電子報
/綜合報導

洋基隊21日將於主場迎接基襪大戰的最後一戰，洋基預計推出最近連20局沒有失分的田中將大登板先發，期待能再系列賽橫掃紅襪，擋住對手的封王腳步。

面對分區封王魔術數字來到M2的紅襪隊，洋基嚴陣以待，系列戰前2戰只讓對手攻下3分，自己則豪取13分，19日擊出致勝3分炮的尼爾華克(Neil Walker)表示：「我們不想讓紅襪在我們的主場慶祝，我們會盡一切的努力阻止他們封王。」

紅襪目前戰績103勝49敗位居美聯中區龍頭，不過最近2場面對洋基的比賽卻略顯疲軟，紅襪教練柯拉(Alex Cora)表示：「有些打者陷入低潮，在面對好投手時顯得也些消極。這樣的結果是令人失望的，下一場比賽我們會試著拿下勝利，快樂地坐上飛機回家。」

21日洋基系列戰的最後一場比賽，洋基將推派「神之子」田中將大登板先發，田中本季目前12勝5敗、防禦率3.47，且正處於3連勝、連20局無失分的高檔狀態，最近71局投球更只被擊出6發全壘打。

田中上回對上紅襪是8月6日之事，他先發4.2局挨6支安打，失1分為責失分，投出1次四壞保送與9次三振，球隊終場以4比5落敗，他無關勝敗。田中最近1場先發則是15日面對藍鳥，主投6局僅被擊出4支安打，雖有2次四壞保送，但是飆出8次三振，沒有失分，洋基最終以11比0大勝。

紅襪則將推出E.羅瑞格茲(Eduardo Rodriguez)先發登板，他本季目前12勝4敗、防禦率3.53，最近1次出賽是14日面對藍鳥，他主投6局挨5支安打，失1分為責失分，球隊終場以4比3獲勝，他則無關勝敗。

(中時電子報)

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