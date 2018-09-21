台版黯黑女牢 大姊頭襲胸指侵女囚 獄友慘淪洩慾性奴

2018年09月21日 00:02 中時電子報 吳家詮

電影「監獄風雲」男惡霸性侵獄友的情節，也發生在真實版的台灣女獄。北部地區一處女子監獄內，有名服刑的「大姊頭」仗著自己的惡勢力，在牢房裡糾眾結派，將同房弱小的女囚，當做生理需求的洩慾工具，一名女囚不堪連續兩次遭到「大姊頭」熊抱襲胸、摸奶、指侵，向管理員投訴，這段黯黑女監不倫才曝光開來。

據了解，這名「大姊頭」身材粗壯，在獄房「拉幫結社」，許多獄友常遭她欺負、性騷，因受制於她的淫威，都是敢怒不敢言。《蘋果》報導，二次在獄中趁同房一名女獄友在戒護窗前等待發藥時，仗著體型的優勢由後方抱住被害人，伸手撫摸其胸部，還將手指伸入被害女子下體性侵。

被害人當天生理期還沒結束，因此要「大姊頭」不要這樣，會弄髒手，不料「大姊頭」卻大辣辣說「紅燈擋不過流氓」！儘管被害人大喊：「請尊重我、不要摸我！」大姊頭竟恐嚇若不順從，等睡覺時會讓她「更好看」。

就此情是，監所展開調查，對於被害人的指控，「大姊頭」完全否認，她稱說，她與該女雙方有協議要交往，是「情侶」關係，對方也沒有拒絕，平時也會互相按摩、愛撫；當時對方也沒說不要。

全案調查結果，由於「大姊頭」一度在公訴檢察官的詰問中坦承有以手指伸入被害人下體，其後翻供稱只有撫摸被害人的下體，而舍房監視器也顯示案發時「大姊頭」手臂有上下的伸展動作等，加上被害人在審理過程中前後供詞一致，地院法官認為若非親身經歷，實難想像如何憑空杜撰細節，因此依強制性交罪判處這名「大姊頭」應執行4年2月有期徒刑。

(中時電子報)