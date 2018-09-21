iOS 12新功能出賣他 「19分鐘」戰力曝光被嘲太弱了

iOS 12新功能出賣他「19分鐘」戰力曝光被嘲太弱了！(圖/shutterstock)

友善列印
中時電子報
iOS 12新功能-螢幕使用時間(翻攝自「爆廢公社」)

蘋果18日釋出iOS 12正式版，讓iPhone速度更快，功能更多！且iOS 12的新功能之一「螢幕使用時間」廣受好評，方便自我約束使用手機的時間，保護眼睛。卻有位男網友發現，這個新功能有個很大弱點！讓男人最後的自尊心、持久度的祕密被攤在陽光下。

這名男網友在「爆廢公社」發文，哭喊「為什麼要顯示網站名字......」原來是「螢幕使用時間」功能貼心幫他分析，各種app、網站的使用時間，像是早上7點55分螢幕使用1小時14分內，分別在瀏覽器Safari花了 26分鐘；用Safari上xvideos.com網站，待了19分鐘；遊戲app13分鐘；設定app，12分鐘；臉書滑了10分鐘。

但老司機一眼就懂，xvideos.com網站是在幹什麼的，「你一定沒有用私密瀏覽的習慣齁」、「一大早就這麼high」、「噗，偷看迷片19分鐘」、「啊，這網站我也有......那我先不更新了XD」。

還有網友調侃，男人19分鐘實在不夠力啊！「19分......我老公都1小時起跳，你真好解決」、「19分鐘超弱哈哈哈」、「包含了選片、下載、挑片，實際大概只剩3分鐘吧？」

(中時電子報)

文化快遞》電力大地 台電文化資… 員工日薪1700被砍3百 網卻狂讚他…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。