iOS 12新功能出賣他 「19分鐘」戰力曝光被嘲太弱了

2018年09月21日 00:02 中時電子報 莊楚雯

iOS 12新功能-螢幕使用時間(翻攝自「爆廢公社」)

蘋果18日釋出iOS 12正式版，讓iPhone速度更快，功能更多！且iOS 12的新功能之一「螢幕使用時間」廣受好評，方便自我約束使用手機的時間，保護眼睛。卻有位男網友發現，這個新功能有個很大弱點！讓男人最後的自尊心、持久度的祕密被攤在陽光下。

這名男網友在「爆廢公社」發文，哭喊「為什麼要顯示網站名字......」原來是「螢幕使用時間」功能貼心幫他分析，各種app、網站的使用時間，像是早上7點55分螢幕使用1小時14分內，分別在瀏覽器Safari花了 26分鐘；用Safari上xvideos.com網站，待了19分鐘；遊戲app13分鐘；設定app，12分鐘；臉書滑了10分鐘。

但老司機一眼就懂，xvideos.com網站是在幹什麼的，「你一定沒有用私密瀏覽的習慣齁」、「一大早就這麼high」、「噗，偷看迷片19分鐘」、「啊，這網站我也有......那我先不更新了XD」。

還有網友調侃，男人19分鐘實在不夠力啊！「19分......我老公都1小時起跳，你真好解決」、「19分鐘超弱哈哈哈」、「包含了選片、下載、挑片，實際大概只剩3分鐘吧？」

(中時電子報)