員工日薪1700被砍3百 網卻狂讚他是好老闆

員工日薪1700被砍3百 網卻狂讚他是好老闆(翻攝自《爆怨公社》)

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中時電子報

一名員工上班曠職2天還搞失蹤，被老闆減薪，日薪從1700被降到1400，員工非常不滿、憤而離職，認為這樣的薪水是在是「汙辱他」、「不如去7-11」。但眼尖網友發現，這位老闆為人厚道，願意花1800元雇用老員工，看在被砍薪水要離職的員工眼裡卻是「不懂衡量價值」，最後老闆霸氣回應讓網友們讚翻！

這位老闆在《爆怨公社》PO文，公開和該名員工的對話，對方問為什麼砍他薪水，老闆直接說是兩次「放管」(須上班時間無故不到失聯)還教他「今天不是在你家工作，人人都要體諒你，這是團體生活，少了一個你，其他人就要做你的工作。」對方卻不領情「人不需要在一個不珍惜你的地方，浪費自己的人生！」完全不自我檢討的回答讓老闆氣炸，嗆他「你的能力價值1400元我都覺得貴了。」

沒想到員工回「我只想說我對得起你給的薪水，要我降薪領跟新人一樣的錢那是侮辱，那不如去7-11做」、「公司那個70歲的給一天1800，我不知道老闆你怎麼衡量價值的，不把員工當回事，又怎麼讓人信服，我還年輕，不需要遷就。」

對此老闆笑了，打臉員工「今天人家在我公司拚多久了，因為年紀大了，老了，就放棄人家，我公司沒這麼現實。曾經挺過我，支持過我的，我不可能放下！」

這段LINE對話被網友們讚翻，力挺老闆「嘖，這種員工不要也罷，一點都沒有尊重他的工作，沒態度還敢跟老員工計較薪水」、「腦殘喔，這麼好的老闆去哪找」、「老闆沒說錯啊！公司需要有『心』的人」、「衝著70歲還一天1800照顧老員工，這老闆就值得100個讚！」

(中時電子報)

(翻攝自《爆怨公社》)

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