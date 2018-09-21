影》老媽為這飛倫敦 梅根婚後母女首同框

2018年09月21日 00:30 中時電子報 楊幼蘭

“I’m so excited to see the projects you’re going to continue to do in your own community... and also how you’re going to inspire people globally by sharing your stories and recipes.” - a proud Meghan thanks the women of the Hubb Community Kitchenpic.twitter.com/88E5tGQTFg — Omid Scobie (@scobie) 2018年9月20日

為了協助2017年西倫敦「格蘭菲塔」（Grenfell Tower）大火的倖存者，梅根和「愛的社區廚房」（Hubb Community Kitchen）義工攜手編寫慈善食譜，並為新書寫序。

據《浮華世界》（Vanity Fair）與《每日郵報》（DailyMail）20日報導，這本名為《一起：我們的社區食譜》（Together: Our Community Cookbook）的新書定價9.99英鎊（約403台幣），並從20日開始販售，而義賣所得，將用來協助受災戶，還有社區內其他需要幫助的人。

新書發售當天，梅根的母親多莉雅（Doria Radlan）和哈利王子夫婦一起現身，出席了這場在倫敦肯辛頓宮舉行的義賣餐會。這是梅根自從5月19日大婚以來，多莉雅首度公開在英國出現，而在梅根的邀請下，這也是首次有非王室成員共同執行英國王室任務。

在母親的陪伴下，梅根顯得十分愉快，她談起從加拿大移居英國後，在多元文化的社區廚房裡，自己感受到被欣然接納。

梅根在致詞時對參與的義工說，過去9個月裡，大家在這食譜專案上投注了無比的愛。「我最近才搬到倫敦，但卻立刻被這廚房的女士欣然接納，」她說，「你們的親切讓我在這城市，這房內了解到多元文化的真諦」。

事實上，梅根早在1月尚未嫁入英國王室前，就首度造訪廚房，後來又私下去了好幾次，數度和義工及受災戶會面，以深入了解他們的工作。

雖然梅根與義工出版慈善食譜引起各方注意，但更令人高度關注的，就是多莉雅現身英國。據《每日星報》（Daily Star）報導，梅根的母親多莉雅正在上保姆課，使梅根夫婦即將迎接第一個孩子的消息甚囂塵上。

消息人士透露，多莉雅在洛杉磯育兒中心接受專家指導，學習重要的保姆技能。據說62歲的她即將搬到英國，和寶貝女兒同住。

此外，消息人士說，梅根希望第一個孩子出生後，如果情況允許，能不要請人照顧。她認為，讓母親搬去和他們夫妻同住，幫忙照顧小寶貝，將是最理想的。

(中時電子報)