日本最紅醜男慘了！才娶美女主播 驚爆無套嘿咻16歲少女

日村勇紀被踢爆16年前淫行，與未成年少女交往和照曝光。(取自日網、《FRIDAY》週刊)

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中時電子報
媒體拿照片逼問日村勇紀。(取自《FRIDAY》週刊)
與美女主播神田愛花新婚不到半年。(取自日網)

有「真人版醜筆頭」之稱日本當紅諧星組合「香蕉人」46歲成員日村勇紀，不久前才宣布迎娶交往2年的前NHK美女主播神田愛花，誰知蜜月期還沒結束，昨(20日)慘遭日本八卦雜誌踢爆多年前與16歲未成年少女發生性關係，震驚日本演藝圈。

日村勇紀今年4月才開心迎娶神田愛花，豈料結婚不到半年，就遭《FRIDAY》雜誌預告明天將出版他16年前與16歲未成年少女淫行。這名受害者更爆料，日村當時已有女友，還曾傳簡訊向她告白，「但綾香醬（女方）我也很喜歡，怎麼辦呢？」

女方在付出真心交往後，才驚覺原來僅被日村當炮友，根本不愛自己，更大爆兩人第一次是發生在名古屋的旅館，喝酒後沒戴套發生性關係。

雜誌事後更拿著兩人合照逼問日村勇紀，據悉，日村勇紀經紀公司已承認當年兩人的確有交往，也道歉了。由於日村勇紀在日本演藝圈人氣火紅，手上也有主持不少節目，消息一出必然引發網友熱議，「當年16歲現在32」、「這樣估計不能繼續主持了吧」、「報導上說已經過了追訴時效了，現在主要是影響日村婚姻」、「好像不是強迫？但和未成年人...」、「非要等结婚了再爆？」

(中時電子報)

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