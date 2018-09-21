交大因應中秋節連續假期 交通疏導措施

北市警局針對中秋節連續假期，對各重要路口規劃交通疏導措施。

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針對即將到來的中秋節連續假期，台北市警局預估中秋節前購物、送禮出遊人車潮眾多，為維護連假期間北市交通順暢及行車秩序，警察局特規劃交通疏導勤務，於9月21日忠孝西路中山北路口等98處重要路口崗位，提前為16時到崗疏導，其餘路口則於16時30分到崗，請駕駛人務必耐心配合員警、義交指揮。

交通部高速公路局於9月22日（星期六）7時至12時針對國道1號(南下)實施高乘載管制，臺北市管制點計有重慶北路交流道南下匝道口、民族東路松江路匝道口、濱江街（大佳國小）高速公路南下匝道口、建國高架(南往北建國高架、民權東路匝道出口前)、環河北路南下匝道、成功路2段交流道南下匝道口、汐五高架交流道港墘路出堤頂大道南下匝道口、汐五高架交流道舊宗路2段南下匝道口等8處，警察局業已妥適規劃交通管制及疏導勤務，全力維護交流道周邊交通順暢，給民眾一個舒適的用路環境，同時籲請民眾留意管制地點、時段，並注意行車安全。

另於9月22至24日假期期間，針對轄內各觀光遊憩景點(如陽明山、木柵動物園、兒童新樂園、貓空纜車(推出星光優惠票活動)及中秋節開放烤肉區域-河濱公園…等)、大型百貨公司（賣場）及其他交通繁雜商圈周邊道路增派交通疏導崗位，以維持交通秩序，避免交通壅塞影響民眾假日旅遊興致，一同歡度愉快的中秋佳節。

北市警局呼籲中秋佳節欲前往陽明山、木柵動物園、兒童新樂園及貓空纜車等觀光風景地點、中秋節慶祝活動或各百貨娛樂場所之市民朋友，儘量搭乘大眾運輸工具或接駁專車，臺北市政府警察局並將針對臺北市易聚集人、車潮之地點加強違規停車取締、拖吊，以維護交通秩序及順暢。

(中時 )

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