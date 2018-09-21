共軍海外演習 部分網媒後方造謠唯恐中美不開戰 大陸軍媒痛批

2018年09月21日 00:30 中時電子報 喻華德

蔡政府近期欲打擊「假新聞」，卻先引發爭議。無獨有偶，中國大陸同樣也有假新聞的問題存在。部分大陸媒體為了點閱率/收視率/流量，標題堪稱唯恐天下不亂，中共官媒18日特別對此整理報導。

據中共軍媒「軍報記者」報導，近日，由中俄軍隊參加的「東方-2018」戰略演習聯合戰役實兵演練在俄羅斯楚戈爾訓練場上演。中俄兩軍緊密協作，共同奉獻了一場現代化的陸空聯合戰役行動。這一演習，是俄軍近年來組織的最大規模戰略演習。此次受邀參加，也是共軍歷史上最大規模的一次出境參演。

演習非常成功，令人振奮、使人震撼。共軍數千名參演官兵駕馭各式裝備高標準完成陸空協同戰鬥任務，以禁得起考驗的戰鬥素養、頑強的戰鬥作風，贏得廣泛稱讚，展示著共軍捍衛和平的決心和能力。

可是就在前方官兵頑強拼搏、浴血流汗、盡顯國威軍威之際，在大陸的網路輿論場上，個別網媒卻肆意造謠、惡意詆毀，通過編造聳人聽聞的「新聞」、篡改吸睛的標題，製造緊張氣氛，唯恐天下不亂，嚴重誤導民眾。

部分大陸媒體為獲得點閱率，標題堪稱唯恐天下不亂。（圖/軍報記者)

在某網站推送的有關這次演習的新聞中，個別自媒體帳號赫然用了《中俄三十萬大軍集結完畢，解放軍擔任主攻，美：對全世界表明態度》、《中俄聚焦幾十萬大軍，大批核導彈已就位，西方：發出強烈警告》、《解放軍全面進入戰備，30萬大兵打響第一槍，核導彈部隊亮相》、《俄羅斯出動20萬軍官，配合中國展開軍演，已讓特朗普憂心忡忡》等讓人「亮到眼睛瞎掉」的標題，胡編亂造、東拉西扯、任意聯想，故意製造演習是大國對抗的氛圍，給人感覺就是世界大戰、核子戰爭馬上就要開打，無中生有、以訛傳訛、誇大其詞、混淆視聽，故意製造轟動效應。

還有的自媒體用上了《中俄聯軍30萬大軍聯合軍演打響，不料中方傳來一壞消息，將星隕落》的標題，為了吸引關注，把和這次聯合軍演沒有任何關係的97歲楊斯德將軍去世，硬做連結，製造噱頭和所謂的「重磅哏」嘩眾取寵。

更令人不可容忍的是，某微信公眾號還公然編造了《中俄軍演意外發生，解放軍深夜遇襲，雙方激烈交火，死傷數人》的假新聞，把外軍遇到有人投石塊的行為移花接木，造謠共軍遇到了搶劫，說「中國軍隊一聲令下開槍掃射，歹徒被擊斃三人」。

中共軍媒指出，這種網路媒體刊登軍事新聞密集「歪掉」的現象不斷發生，已到了非治理不可的地步！

在網路傳播中，軍事新聞向來是「內含流量」的熱點內容，尤其是大型軍演這類熱門話題，極易引發網友關注。一些網媒熱衷刊登這方面的內容，情有可原。如果網路媒體都能依法、正確刊登軍事新聞，對於展示共軍新形象、新風貌、新成就，對於普及全民軍事常識、提高國防觀念和憂患意識等，也是大有好處的。

中共軍媒指出，大陸軍事網站亂象叢生的現象與原因。（圖/軍報記者）

但是，近年來有個別網路媒體為博取受眾眼光，提高關注度和點擊率，片面追求經濟利益等，不惜製造「語不驚人死不休」的效應，故意製造和傳播一些聳人聽聞的假軍事新聞。

有的直接從國外媒體或網站上隨意下載一些未經查證的假新聞，有的把捕風捉影、道聼塗説的一些假軍事消息放大傳播。還有的為了刺激民眾情緒，過分誇大共軍實力，什麼話都敢說，什麼牛都敢吹，標題和內容到處充斥著「美國震驚」、「日本憤怒」、「韓國恐懼」、「印度忌憚」等，營造出共軍實力世界第一、天下唯我獨尊等態勢。

中共軍媒指出，媒體將點閱率作為唯一衡量指標是造成標題與內容不符的原因之一。（圖/軍報記者）

這種到處煽風點火、挑撥離間、指鹿為馬、掛羊頭賣狗肉，甚至顛倒黑白、造謠惑眾，用誇張、唬人、怪異、歪曲等各種聳人聽聞的手法編造軍事新聞的行為，誤導了公眾，欺騙了網友，混淆了視聽，嚴重歪曲共軍形象，詆毀共軍聲譽，其危害不容小視。

「軍報記者」指出，作為商業網絡媒體，追求商業利益可以理解，但如果把追求利益用在攻擊軍隊形象上，那「聰明」就用錯了地方，看起來吸引的是閱讀和流量，實際上「失掉的是人心與信任，必將搬起石頭砸自己的腳」。這種依靠昧著良心和不顧社會道德賺錢的商業運營方式，也註定長久不了，更有甚者將玩火自焚，受到相關政府部門的依法嚴厲打擊。

中共官媒主張對自媒體亂象，網路主管機關應加強治理。（圖/軍報記者）

「軍報記者」指出，這種亂象也給各方都提醒：作為網路管理部門，需要對這種造謠生事的行為依法管理，露頭就打；對一些網站和媒體，要加大內容審核力度，尤其是不僅要管好自己內部的頻道，還要管好借自己平臺營運的各種自媒體帳號；廣大網友也要提高清醒認識，不僅不被這些混淆視聽的「精神鴉片」所蠱惑，發現一些網媒存在的問題還要積極舉報。

「軍報記者」總結，只有各方真正行動起來，各司其職，各負其責，才能更好地讓網路世界真正可信起來、清朗起來。

(中時電子報)