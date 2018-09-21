專訪／廖怡裬淡定逐金鐘 「先享受曖昧感」

2018年09月21日 08:48 中時 洪秀瑛

廖怡裬常在戲劇中飾演甘草人物。（盧禕祺攝）

廖怡裬在螢幕前的綠葉角色扮得很稱職。（盧禕祺攝）

廖怡裬飾演女工。（民視提供）

與其他女工們互動。（民視提供）

和林嘉俐的吵架戲很有張力。（民視提供）

40歲的廖怡裬今年以民視《外鄉女-第三力量》入圍金鐘迷你劇集女配角獎，將跟拿過3座金鐘獎的視后王琄及3位年輕演員競爭。她首次入圍，開心到連搭捷運都覺得有鎂光燈打在她身上，對拿獎有信心？她笑說這種興奮的感覺就像談戀愛，要等最後一刻才知道對方答不答應，現在先享受這種曖昧感。

廖怡裬是北藝大劇場藝術研究所碩士，同時也是大學專任講師，8年前她曾拿過金穗獎最佳女主角，參與過多部電影、電視劇演出，也曾在王力宏MV中軋一角，最近在民視《實習醫師鬥格》飾演護理長，時而搞笑，時而嚴肅，是劇中最佳甘草人物。她最早從劇場出身，戲齡已有13年，因外型常被說神似楊麗音，上個月公布入圍時，她一度不相信，以為大家看錯名單，也以為是經紀人惡整她。

她在《外鄉女-第三力量》飾演撐起家計的工廠女工，這角色有她媽媽的形象和特質，拍攝時，她以媽媽為範本，比方劇中明明講街坊鄰居八卦，但她常描述得繪聲繪影，很會說故事的模樣就是她媽媽平時的樣子。戲裡她為了撐家計，省吃儉用，讓她想起爸爸早逝，媽媽含辛茹苦帶大5個孩子的回憶，因此她國三就開始打工幫媽媽分擔家計。

她說，媽媽年輕時就是裁縫師，會做衣服給孩子穿，小時環境刻苦，她和3個姊姊、1個弟弟擠在大通舖睡覺，她念研究所前沒有過私人空間，同學們都覺得不可思議，後來離開家裡和女生朋友在外合租，她挑了一間最小、沒有門的房間，「我不知道什麼是個人空間，當時很好奇室友都在房間幹嘛」，當時窮到可以為了買不買1000多元的床架考慮很久，「這角色讓我親切到不用多做任何表演」。

劇中她和演她媽媽的林嘉俐嗓門都大，「母女」好幾場吵架戲張力十足，她自己和媽媽平時互動也是大嗓門，與城市科技大學演藝科的學生們互動也是高分貝。她說，感謝媽媽生了一張搞笑的臉蛋給她，其實她教書時嚴肅，常告訴學生們要開放心胸，表演不是只靠技巧，而是要在生活中累積不同感受，她因教書，原本封閉的個性也敞開許多，現在除了學勾毛線、做手工藝品也研究人類圖，興趣變得廣泛。

她分享從事教職是教學相長，每年甄試學生的時候，問到為什麼念演藝科？學生們總是說：「我想跳舞、我想看蔡依林」這些答案，剛開始她對學生們懷抱明星夢很不解，「我現在比較懂他們的想法了，其實教書讓我不斷充實自己、督促自己，也開始接觸不同工作內容」。

從表演者轉換身分當老師，剛開始讓她最不能適應的是，有時學生們的反應冷淡，「上完課很累，好像演完一部戲一樣」。有趣的是，她以前上戲劇課，因為是自己喜歡的課程，所以從不缺席，她自己當老師之後，開學第1堂課便對台下學生說：「我不會當你們的。」沒想到一班30多個人，第2堂課只來9個人，才知道自己不該這樣說，慢慢建立及執行規範才改善。

(中時 )