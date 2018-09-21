新北》汐止里長彩繪老舊圍牆　打造新北「藝術社區」

2018年09月21日 07:16 中時 宋原彰

汐止崇德里長陳玉林請畫家為里內破損的牆畫上彩繪塗鴉，其中一到牆打造成海洋世界。(宋原彰攝)

止崇德里長陳玉林請畫家為里內破損的牆畫上彩繪塗鴉，希望打造「藝術風社區」。(宋原彰攝)

汐止崇德里長陳玉林多年來致力於里內的老舊圍牆美化，為里上三個路段、共一百多公尺的圍牆塗上彩繪，有昆蟲、海洋、卡通等主題，總經費高達五十萬。他說走訪其他縣市時，時常看到彩繪村、藝術社區等，希望自己居住的社區也能變成如此，為里民提供更美觀的市容。

陳玉林說，彩繪圍牆讓市民看到的市容更美，是他的榮幸。他將里內茄苳路、中華街共三個路段原本破舊髒亂的圍牆重新畫上塗鴉，其中茄苳溪畔人行道旁，更打造出「海底世界」的風格，在牆面出現海豚、螃蟹、海龜等，許多小孩經過都讚嘆，「擋土牆變成3D海底公園了。」

除了海底世界，陳玉林也將貓、狗圖案彩繪至牆上，自豪地說「你看狗的眼睛畫得栩栩如生，就跟真的一樣。」許多里民也會到牆旁拍照，比出摸狗的姿勢，讓該牆也成了汐止熱門打卡景點之一。他希望效仿其他縣市里長將里內彩繪地五彩繽紛，不但能吸引到觀光客前來，也讓里民感受不一樣的市容。

已經做了五屆的里長，陳玉林這次決定再出來參選，他說希望未來能為里上多爭取YouBike設置站，先前在區公所老舊宿舍的空地上，建議改建成老人體健中心，預計在今年底前就會完工，未來也會不斷找尋下一個牆面做彩繪。

(中時 )