新北》汐止里長彩繪老舊圍牆　打造新北「藝術社區」

汐止崇德里長陳玉林請畫家為里內破損的牆畫上彩繪塗鴉，其中栩栩如生的狗成了熱門拍照景點。(宋原彰攝)

友善列印
中時
宋原彰
汐止崇德里長陳玉林請畫家為里內破損的牆畫上彩繪塗鴉，其中一到牆打造成海洋世界。(宋原彰攝)
止崇德里長陳玉林請畫家為里內破損的牆畫上彩繪塗鴉，希望打造「藝術風社區」。(宋原彰攝)

汐止崇德里長陳玉林多年來致力於里內的老舊圍牆美化，為里上三個路段、共一百多公尺的圍牆塗上彩繪，有昆蟲、海洋、卡通等主題，總經費高達五十萬。他說走訪其他縣市時，時常看到彩繪村、藝術社區等，希望自己居住的社區也能變成如此，為里民提供更美觀的市容。

陳玉林說，彩繪圍牆讓市民看到的市容更美，是他的榮幸。他將里內茄苳路、中華街共三個路段原本破舊髒亂的圍牆重新畫上塗鴉，其中茄苳溪畔人行道旁，更打造出「海底世界」的風格，在牆面出現海豚、螃蟹、海龜等，許多小孩經過都讚嘆，「擋土牆變成3D海底公園了。」

除了海底世界，陳玉林也將貓、狗圖案彩繪至牆上，自豪地說「你看狗的眼睛畫得栩栩如生，就跟真的一樣。」許多里民也會到牆旁拍照，比出摸狗的姿勢，讓該牆也成了汐止熱門打卡景點之一。他希望效仿其他縣市里長將里內彩繪地五彩繽紛，不但能吸引到觀光客前來，也讓里民感受不一樣的市容。

已經做了五屆的里長，陳玉林這次決定再出來參選，他說希望未來能為里上多爭取YouBike設置站，先前在區公所老舊宿舍的空地上，建議改建成老人體健中心，預計在今年底前就會完工，未來也會不斷找尋下一個牆面做彩繪。

(中時 )

促轉會變國家暴力機器!？ 徐弘庭… 「再極權的政府也會垮台」黃士修…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。