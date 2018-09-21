高雄百年中外餅舖第4、5代母女經營　台灣鳳梨酥行銷台灣至國際

2018年09月21日 04:22 中時 王錦河

中外餅舖鳳梨酥共有3種，台灣鳳梨酥（中）外觀製成台灣島造型，以100％的土鳳梨製成內餡，吃得到土鳳梨的細長纖維，口感較酸，每個45元；黃金鳳梨酥（右下）以87％的成熟鳳梨搭配冬瓜和麥牙製成內餡，鳳梨纖維較短，口味較甜，每個35元；金牌鳳梨酥（左）也以87％的成熟鳳梨製成內餡，但口味較不甜，每個25元。（王錦河攝）

高雄左營百年老店「中外餅舖」從有文獻記載1905年起就在北門舊城巷內開雜貨店，歷經日治時期鹽糖專賣店，台灣光復後轉型為糕餅製造批發，2006年傳至第4代媳婦張美華（中）經營，2011年成立棋餅文創館（如圖），第5代女兒余雪萍（右）和余宜柔（左）現也加入家族餅舖，傳承至今已114年歷史，母女3人繼續發揚光大百年老店好味道，研發多元品項，目前共有50多種各類糕餅，是高雄著名特產伴手禮店家。（王錦河攝）

高雄左營百年老店「中外餅舖」從有文獻記載1905年起就在北門舊城巷內開雜貨店，歷經日治時期鹽糖專賣店，台灣光復後轉型為糕餅製造批發，2006年傳至第4代媳婦張美華（右）經營，第5代女兒余雪萍（左）和余宜柔（中）現也加入家族餅舖，傳承至今已114年歷史，母女3人繼續發揚光大百年老店好味道。圖為棋餅文創館的天井設計成象棋棋盤造景，呼應店中招牌棋餅特色，母女3人坐在以88風災漂流木製成的象棋木椅上於棋盤中合影。（王錦河攝）

高雄左營百年老店「中外餅舖」2011年在蓮池潭畔成立棋餅文創館，2012年起在文創館2樓成立庇護工場，聘用7名學有技藝的身心障礙員工，一盡企業社會責任。（王錦河攝）

高雄左營百年老店「中外餅舖」2012年起在棋餅文創館2樓成立庇護工場，聘用7名學有技藝的身心障礙員工，圖為員工製作的棋王糕，4顆160元。（王錦河攝）

高雄左營百年老店「中外餅舖」招牌棋餅，以97％綠豆泥餡料製成象棋造型的棋餅，還附棋盤紙和手套，不只能玩還能吃，常被戲稱下贏了才能吃，每盒棋餅共32顆售價250元。（中外餅舖提供）

高雄左營百年老店「中外餅舖」2011年在蓮池潭畔成立棋餅文創館，每年中秋節前是最忙之際，員工正在處理包裝大批各類糕餅的訂單。（王錦河攝）

高雄左營百年老店「中外餅舖」2011年在蓮池潭畔成立棋餅文創館，天井旁的牆面設有約300年歷史的磚片名人簽名牆，包括2012年高雄市長陳菊到訪時簽名在約有300年歷史的磚片上。（王錦河攝）

高雄左營百年老店「中外餅舖」2011年在蓮池潭畔成立棋餅文創館，圖為當年的棋餅木刻模。（王錦河攝）

高雄左營百年老店「中外餅舖」2011年在蓮池潭畔成立棋餅文創館，圖為當年各類糕餅的木刻模。（王錦河攝）

高雄左營百年老店「中外餅舖」2011年在蓮池潭畔成立棋餅文創館，圖為店內陳設一景。（王錦河攝）

高雄左營百年老店「中外餅舖」2011年在蓮池潭畔成立棋餅文創館，圖為請捏麵人師傅製作的棋偶。（中外餅舖提供）

高雄左營百年老店「中外餅舖」從有文獻記載1905年起就在北門舊城巷內開雜貨店，歷經日治時期鹽糖專賣店，台灣光復後轉型為糕餅製造批發，2006年傳至第4代媳婦張美華（中）經營，2011年成立棋餅文創館（如圖），第5代女兒余雪萍（右）和余宜柔（左）現也加入家族餅舖，傳承至今已114年歷史，母女3人繼續發揚光大百年老店好味道，研發多元品項，目前共有50多種各類糕餅，是高雄著名特產伴手禮店家。（王錦河攝）

高雄左營百年老店「中外餅舖」2011年在蓮池潭畔成立棋餅文創館，中外餅舖總經理張美華（左）在文創館5樓遠眺視野開闊的蓮池潭。（王錦河攝）

高雄左營百年老店「中外餅舖」從有文獻記載1905年起就在北門舊城巷內開雜貨店，歷經日治時期鹽糖專賣店，台灣光復後轉型為糕餅製造批發，由綠豆糕研創出象棋造型的招牌「棋餅」更是高雄地方特產伴手禮，現已傳至第4代媳婦張美華經營，第5代女兒余雪萍和余宜柔也加入家族餅舖，至今已114年歷史，母女3人繼續發揚百年老店好味道，研發多元品項，目前共有50多種各類糕餅，其中鳳梨酥就有3種不同造型和口味。

中外餅舖鳳梨酥共有3種，台灣鳳梨酥外觀製做成台灣島造型，以100％的土鳳梨製成內餡，吃得到土鳳梨的細長纖維，口感較酸，這是張美華接手經營後研發的新口味，每個45元；黃金鳳梨酥以87％的成熟鳳梨搭配冬瓜和麥牙製成內餡，鳳梨纖維較短，口味較甜，每個35元；金牌鳳梨酥也以87％的成熟鳳梨製成內餡，但口味較不甜，每個25元。中外餅舖總經理張美華表示，天然食材就是美味，所有品項堅持完全不加防腐劑，她打趣提到，研發台灣造型鳳梨酥銷售好像「賣台」，其實是把台灣意象和文創行銷出去，把台灣推向國際。

原本在醫院工作長達20年的張美華2006年起接下公婆傳承的中外餅舖，當年還是門外漢的她曾被店內師傅嗆說「不然妳自己來做」，從此立志一定要學好糕餅手藝，她跑去職訓學習糕餅製作，再攻讀餐飲管理，多年來不斷自行研發多項新產品，將中外餅舖發揚光大，「得有專業手藝才能讓師傅服妳，也才能和專業對話」，這是張美華很深的感悟。2011年起她在蓮池潭畔成立中外餅舖棋餅文創館，除行銷各式糕餅並介紹餅舖歷史外，還舉辦棋餅比賽，讓遊客DIY製作棋餅；2012年起在文創館2樓成立庇護工場，聘用7名身心障礙員工，張美華大女兒余雪萍表示，2009年楠梓特教學校老師因幫學生找尋實習機會，中外餅舖才結下與庇護工場的緣分，不少身心障礙者專注力和穩定度都相當不錯，「給他魚吃不如教他釣魚」，中外餅舖成立庇護工場就是希望善盡回饋社會的企業責任，讓身心障礙者能以專業手藝與社會接軌。姊妹倆還花了1個多月合拍庇護工場微電影《百年庇護、慢點更美》，拿到當年庇護工場微電影第1名。

張美華提到家族歷史，她公公余榮欽原是左營舊城國小教師，當年公公因父親驟逝而辭去教職，接手家族餅舖產業，她公公的小弟喜愛下棋到經常忘了吃飯，被他媽媽罵說「把棋弈當飯吃」，沒想到這句戲言被她公公研發成中外餅舖的招牌棋餅，以97％綠豆泥餡料製成象棋造型的棋餅，還附棋盤紙和手套，不只能玩還能吃，常被戲稱下贏了才能吃，每盒棋餅共32顆售價250元，2001年起左營萬年祭中成為高雄地方特產暨10大伴手禮。張美華自行研發的XO醬醍醐香菇綠豆椪是素XO醬，因應現代人重視健康養生，產品強調低糖低油無防腐劑，清淡爽口，是店內人氣產品，每個45元。張美華說：「維持傳統沒變口味，但賦予新意，這是她最自豪的。」

張美華2個女兒余雪萍和余宜柔近年也加入家族事業，姊妹倆表示常出國參展學習經驗，希望提升品牌能見度，從聆聽顧客心聲而適時調整改變，也說媽媽經營管理嚴格，很認真在做事，2人受母親影響很多，也有女兒的使命希望幫助媽媽和家族，張美華隨即在旁補充嚴格是「愛之深責之切」。姊妹倆也說有時因想法和媽媽不同，母女倆也常會為此爭執，但都是為了想將事情做得更好。

中外餅舖品項多達50多種，除了招牌棋餅外，綠豆糕、綠豆椪、鳳梨酥、蛋黃酥、芋頭酥、棗泥核桃糕、火獅餅、龍虎餅、牛軋糖等都是人氣產品，採訪當時張美華突然想到剛以水果酵母菌種研發成功的手工麵包，便拿來邀請記者品嘗，一口咬下，香味四溢，口感Q彈，記者直說真好吃，很羨慕妳們姊妹倆經常能吃到媽媽研發的好吃麵包，此時小女兒宜柔立馬吐槽說，若你每天被當實驗品，經常得吃研發失敗的產品，你就不會羨慕了，她說媽媽經常研發新產品，成功前的無數失敗產品令她姊妹倆吃到怕，但張美華不怕過程失敗，鍥而不捨最後總會研發出美味產品。

地址：創始店：高雄市左營大路98號 棋餅文創館：高雄市左營區蓮潭路60-1號

電話：創始店：07-5818766 棋餅文創館：07-5886366

營業：創始店：08:00~22:00 棋餅文創館：08:00~21:00 全年無休

售價：台灣鳳梨酥45元、黃金鳳梨酥35元、金牌鳳梨酥25元 招牌棋餅每盒250元共32顆象棋造型棋餅

FB：中外餅舖棋餅文創館

(中時 )