易胖體質決定在兒童與青春期！家中冰箱控管是關鍵

2018年09月21日 05:03 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

肥胖不是病，胖起來真是要人命！易胖體質，都是基因惹的禍？面對兒童與青少年的肥胖問題，近六成家長存在「遺傳論」迷思，然而晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎營養師提醒，瑞典研究證實，兒童與青春期的脂肪細胞數量控管，才是不可逆的易(復)胖體質形成與否的關鍵。專家指出，家長準備的家中存糧種類，與兒童肥胖有高度關聯。

營養師建議，在食欲旺盛、對垃圾食物缺乏抵抗力的兒童與青少年階段，家長可以透過「纖冰箱改造計畫」，以低無糖高纖豆漿，取代含糖飲料作為搭配的「高纖飲料打底、零食攝食減半」策略，避免孩子因攝取過多空熱量，導致脂肪細胞數量不可逆的爆增式成長。

為何有些人不易變胖？有些人努力減肥卻深陷復胖溜溜球效應之苦? 趙函穎營養師指出，人體內堆積的脂肪量由脂肪細胞數量與脂肪細胞體積共同決定。過去談減重時大家關注的是如何透過運動與飲食，降低脂肪細胞內的脂質存量、減少細胞體積，卻忽略的脂肪細胞數量對易(復)胖與否的影響性。

瑞典研究指出，脂肪細胞在童年與青春期在體內不斷增加，是決定體內脂肪存量的主要因子。體內脂肪細胞數量在8-18歲會持續增加，成年(20歲)後無論胖瘦，體內脂肪細胞的更新率則維持在每年8.4％左右，脂肪細胞總量不再有大幅變動。趙函穎營養師進一步解釋，當脂肪細胞數量越多，形成易(復)胖體質的機率也會大大增加。因此監控家中存糧類型，減少孩子成長期高糖、高脂、高熱量食物攝取，將是避免成長期脂肪細胞暴增，預防成年易(復)胖體質的關鍵!

究竟國內家長監控孩童飲食攝取的現況如何? 根據「家中存糧&孩童生活型態調查」顯示，因擔心孩子放學/餐間肚子餓，超過九成的家長有在家中囤積存糧的習慣，然而有高達八成的家長即使擔心孩子可能有易胖體質問題，仍在家中準備了洋芋片、巧克力、泡麵等糖分、脂肪、熱量偏高的存糧。

調查進一步比較BMI超標與正常兒童的家庭存糧結構，發現除了普遍存在家中冰箱、零食櫃的鮮乳、水果、蘇打餅乾，BMI超標孩童家中最常見的存糧TOP3分別是：洋芋片、冰淇淋、泡麵；正常體位孩子偏好的存糧TOP3則是：豆漿、水果、鮮乳。63%易復胖家長擔心小朋友也會有易復胖體質，但認為主要原因來自於遺傳[8]。然根據調查數據，健康存糧(尤其有存放低無糖豆漿)比例高的家庭，即使家長屬易胖體質，小孩正常體位比例仍高達58.3%。

「杜絕肥胖問題，應該從成長期的飲食習慣養成做起!」趙函穎營養師提醒家長，唯有透過改變家中存糧結構的「纖冰箱計畫」+運動習慣的養成，為孩子打造健康生活型態，才能避免成長期脂肪細胞數量的爆增導致不可逆的成年易胖體質，真正為孩子「減一輩子的肥」!

究竟「纖冰箱計畫」該如何執行?趙函穎營養師強調，「纖冰箱計畫」的超市存糧補貨應符合簡單三原則：

原則一：健康又能提供快速飽足感，避免過度進食

原則二：營養成分符合基礎成長能量需求ex優質蛋白質

原則三：能補充兒童平日飲食易缺乏的營養素 ex纖維質

(中時電子報)