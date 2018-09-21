秋節烤肉萬家香！豬肉怎慎選吃健康

2018年09月21日 05:13 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

中秋佳節家家戶戶團圓烤肉！新北市農業局表示，因天氣轉涼的關係，豬隻生長速度較快，毛豬供應較為穩定，價格相對平穩，如何買得聰明吃得健康，消費者可選用黏貼有台灣優良農產品(CAS)標章的肉品，因為CAS肉品是採用合格電宰場屠宰的國產畜禽肉為原料，經屠宰衛生檢查合格，並在良好的衛生作業環境下，進行嚴格的製程、品質與衛生監控，再經由妥善包裝，於低溫狀態下儲運販售。

此外，新北市肉品市場持續協調毛豬產銷雙方，穩定毛豬交易秩序，9月上旬毛豬每公斤平均拍賣價格75.18元，與去年同期價格比較相對穩定。農業局也持續輔導新北果菜運銷公司加強作業，調節蔬果產地供應量，把關進場蔬果，提供消費者安心健康農產品。

為滿足消費者安心食肉需求，北北基地區僅有一家新北市農會經營的「新北市肉品市場」，供應大台北地區安心豬肉產品。中秋節親朋好友團圓烤肉之餘，也可搭配當令的蔬果，如：青椒、洋蔥、茭白筍、玉米、杏鮑菇及文旦等，甘甜可口又解膩，不但可減少肉類攝取，還可以吃得更健康。

另凡蓋有安全屠宰衛生合格標誌的豬肉，代表是由農委會防檢局檢查合格的屠宰場屠宰，並經屠宰衛生檢查合格的豬隻，豬皮會蓋有檢查合格標誌供消費者辨識，對消費者一樣有保障。農業局呼籲民眾千萬不要購買來源不明食品，在市場購買豬肉時，只要認明有屠宰標誌或CAS標章即是檢驗合格肉品，消費者可以放心選購。

(中時電子報)