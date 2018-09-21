野柳地質公園與銚子公園締結姊妹！盼日人來台賞美景

2018年09月21日 05:32 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

讓台灣更多美景、人文讓全世界都知道！野柳地質公園擁有千萬年形成的蕈狀岩、豆腐岩、壺穴及半面山等地質奇景，且以女王頭聞名世界令人讚嘆，曾獲CNN及國家地理雜誌介紹及推薦，每年造訪遊客約250~330萬人次，其中80%為國際旅客，是台灣重要的國際觀光景點。

而日本遊客一直係來台主要客源，為持續強化與日本地質公園在觀光及學術上的交流，今日(9月20日) 野柳地質公園與日本千葉縣銚子地質公園締結姊妹公園。

本次締結儀式由交通部觀光局北觀處及合作經營廠商新空間國際有限公司(新空間)團隊與日本銚子地質公園假日本千葉縣銚子市犬吠崎飯店舉行，由新空間總經理楊景謙與銚子地質公園推進協議會會長越川 信一郎簽訂協定。

交通部觀光局周永暉局長表示，台灣有7個地質公園座落於所屬國家風景區管理處內，而野柳地質公園最具指標性；本次台灣野柳與日本銚子地質公園的締約，對於推動台灣地質公園國際化發展是一重要哩程碑。

台日關係友好，現透過地質網絡連結彼此， 藉由地質公園四大發展要素及核心：地景生態、地景旅遊、環境教育、地方創生，共同以地質公園的品牌結盟，雙方提供實質互惠，共創利基。並歡迎日本旅客明年4月來台親身體驗夜間開放的野柳及音樂饗宴。

(中時電子報)