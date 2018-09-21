秋遊宜蘭賞藝術！「自造祭」邀大小朋友來入戲

2018年09月21日 05:48 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

親身接觸藝術，感受生活之美！由宜蘭縣政府文化局主辦的「2018藝術自造祭」將於9月22日至10月14日，在宜蘭中興文化創意園區熱鬧登場。

今年以「戲劇自造」為核心主題，匯集舞臺劇、布袋戲、北管、偶戲、馬戲等元素，結合宜蘭在地歌仔戲等豐厚的戲劇展演資源，規劃出40場以上活動。本週六( 9/22)還特別加碼邀請「FOCA福爾摩沙馬戲團」揭開活動序幕，及三語事劇場帶來作品首演《聽見臺灣－當代小島人》！

主題展打破單以觀看的模式，民眾可自由移動舞台排練用的木箱Cube及戲劇道具，排列出自己想像中的場景故事；劇本區則邀請大家讀劇寫下感受、一起來當說故事的人；而配樂區以「鑼鼓經」打擊互動遊戲合奏歌仔戲「南光調」，更顯得趣味感十足！此外文化局還邀請了獲金鐘獎最佳美術設計、國際曼谷藝術節最佳藝術指導的服裝設計師李育昇，展示經典創意的傳統戲服作品，以及世界劇場設計（WSD 2017）燈光設計金獎得主鄧振威設計互動體驗燈光，引導民眾走進暗房，體驗舞台燈光、明暗切換所展現的各種情緒。

除了主題展區，此次也規劃了「表演」、「自造推廣」及「戲劇工作坊」三大系列活動。「表演」活動包含了FOCA福爾摩沙馬戲團、進港浪製作、漢陽北管劇、Allure、佛光大學國樂及打擊社等團隊，每週帶來不同的音樂及舞蹈演出；而為了呼應宜蘭是歌仔戲的原鄉，還特別邀請「蘭陽戲劇團」於每周六日駐點演出《玄狐傳說》，並透過互動式劇情拉近演員與觀眾的距離，展現歌仔戲活潑的一面。

(中時電子報)