《公共媒體法》修法是為服務特定政黨？文化部怎麼說

2018年09月21日 06:26 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

文化部長鄭麗君20日召開記者會，說明攸關台灣未來公共媒體發展藍圖的「公共媒體法」修法草案內容，包括訂定落日條款，在修法後2年內，以一公廣集團、多法人、多頻道的概念，整合公視、中央廣播電臺、中央通訊社為一公共平台。對此，有媒體報導，質疑文化部預告之《公共媒體法》修法草案以公共之名，服務私人及特定政黨利益一節。

文化部認為，此係對於本次修法的嚴重誤解。文化部回應，本次《公共媒體法》修法，和各公共媒體及媒改學界具高度共識，除保障未來公共媒體擁有獨立自主的穩定財源，以維繫公媒獨立性外，為尊重未來每屆政府和每屆國會的民意基礎，董事將採「交錯任期制」，每任四年，兩年改選一半董事，是一次為建構臺灣文化傳播戰略，完全超越黨派的立法。

文化部強調，公共媒體屬於全體國民，並非政府媒體，更非特定政黨之媒體。公共媒體的自主性來自獨立穩健的財源。本次修法特別在《文化基本法》明定政府應籌設文化基金，作為未來公共媒體獨立、自主、穩定的預算來源，擺脫過去預算限制及依賴主管機關每年編列專案預算挹注的情形，目的正是為保障公共媒體獨立於政府的自主性。

文化部亦強調，本次《公共媒體法》的董事選任制度，將比照國家通訊傳播委員會和公平交易委員會的委員選任制度，改由行政院提名，由立委同意後聘任，更具民意基礎。

文化部表示，我國文化政策不僅要重視內容，更要重視傳播通路。本次修正《公共媒體法》，是為了建構臺灣文化傳播戰略，確保本國文化傳播權，完成公視、華視、中央社、中央廣播電台及族群頻道的整合，對內服務全民，保障多元文化發展；對外進軍國際，透過國際頻道，向國際傳達我國的文化與價值。

此外，針對有不具明公視董事指稱，文化部建請公視基金會將華視高退佣案移送檢調單位即等同「黑手介入」一事，文化部表示，本部一向尊重公視基金會營運的獨立自主精神，本部係基於主管機關有義務協助公眾監督公共媒體營運，為化解外界疑慮，爰針對華視公司疑有廣告佣金高額退佣及個人退佣，且退佣資金流向不明、圖利特定廠商乙案，成立專案小組，邀集專業律師並召開會議，提供本部監督方向之建議。本部係基於監督義務提供建議，後續辦理情形，本部仍尊重公視董事會決議，並無報導所指本部介入公視基金會經營之情事發生。

(中時電子報)