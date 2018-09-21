秋遊大稻埕！「八國聯軍」藝術展演玩變裝、秀創意

2018年09月21日 06:46 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

一年一度的「大稻埕國際藝術節」10月登場啦！適逢2018，今年第四屆的藝術節以「一把（18）狂騷」為口號，邀請國內外多組優秀的藝術創作者，結合眾多深耕大稻埕的在地文化單位，呈現四大核心活動：「藝術節主題節目」、「藝術節系列講座」、「時空劇場- 1920變裝遊行」以及「戶外才華市集」，各式藝文展演活動將從10月1日到31日，在大稻埕全區盛大展開。

今年的「藝術節主題節目」分為「駐埕藝術家計畫」和「特選節目系列」，總計有來自羅馬尼亞、加拿大、瑞士、澳門、日本、台灣、泰國、菲律賓，共8國創作者齊聚。

「駐埕藝術家計畫」邀來三位國際藝術家包括：作品跨及電影、劇場、產品設計、行為藝術與時裝的菲律賓藝術家Leeroy New；在劇場中加入偶物元素，並致力連結不同觀眾和創作者的澳門滾動傀儡另類劇場；擅長以影像、裝置和雕塑方式，喚起文化認同記憶並反思現況和未來的羅馬尼亞藝術家Daniel Nicolae Djamo。

2017戶外才華市集。（主辦單位提供）

以當代和實驗性為主要定位的「特選節目系列」，今年推出節目包括：泰國曼谷戲劇節藝術總監暨8X8劇團導演Nikorn Saetang與日本資深演員兼花藝師Takashi Okito的《咲／枯／美》；好劇團去年遠征瑞士，結合光影、拼貼與新爵士現場即興的《眾生，捺洛迦》。

澳門滾動傀儡另類劇場談論澳門變遷的《澳門製造2.0》；盜火劇團的《來了！來了！從高山上重重地落下來了！》則改編自臺北文學獎舞台劇劇本首獎；還有，由一群戲劇評論者所組成的「純純的愛」，結合場地特色，以互動式的展演及迷你裝置質問現代人對愛的渴求與孤獨的《純純愛的祝福》。

取材大稻埕議題的新銳團隊作品則有：反面穿舞蹈劇場將穿梭於「阿嬤家－和平與女性人權館」各個角落演出的《回身》，引領大家重新駐足、閱讀、關注慰安婦故事；來自台南的新銳創作團隊「斜槓青年創作體—達利武藏豬五花」，以大稻埕女人們的生命故事，追溯大稻埕舊時光的《舊情野綿綿》。延續三年的社區居民劇場，今年有大稻埕創意街區發展協會與思劇場共同製作《稻町來出帆》，由在大稻埕生活、創業的居民們共同演出呈現在地大小生活故事。

藝術節最具代表性的活動就是10月14日登場的「時空劇場──1920變裝遊行」，邀請民眾身穿1920年代風格的服飾，一齊走在迪化街區，宛如穿越時空，體驗百年前迪化街的繁茂風采。而去年首次舉辦就熱鬧非凡的「戶外才華市集」，將在10月27、28日舉辦。今年同樣以公開徵件方式邀請表演團隊或民眾參與，參加者將安排於商家門口、騎樓、廣場等空間演出，屆時迪化街上將上演一場「人人看表演、處處有驚奇」的嘉年華會。兩場戶外活動皆為免費參加。

(中時電子報)