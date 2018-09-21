台北》拓寬2公里道路竟要2億 預算遭暫擱

2018年09月21日 07:17 中時 張立勳

北市貴子坑溪水防道路假日吸引民眾前往騎自行車，但有不少卡車往來，相當危險，市府打算斥資2億元拓寬2公里道路，規畫人車專用道，提高用路人安全，不過，藍綠議員質疑，市民恐怕無法接受，短短2公里根本沒必要花那麼多錢，要求先檢討是否有替代方案，最後暫擱預算通過。

市府在貴子坑溪兩側開闢水防道路，供一般車輛、自行車及行人通行，近來北市水利處接獲民眾陳情，假日有愈來愈多人前往周邊騎自行車，經過貴子坑溪自行車道發現有不少卡車，路邊也停了轎車，路寬不足造成用路人危險，於是編列2億元預算計畫拓寬2公里道路。

議會工務委員會20日審查預算，民進黨議員周柏雅質疑，短短2公里的道路建造費用竟要花這麼多錢，市民根本無法接受，要求水利處檢討必要性，建議以交通管制替代工程改善；國民黨議員王欣儀也不滿說，僅有假日才比較多自行車騎士，應該可用疏導方式管理。

水利處河川工程科長羅木榮表示，目前貴子坑溪兩側水防道路各約6公尺，未來將拓寬至10公尺，規畫車道、停車格、人行道與自行車道，降低路寬不足的危險性。

他說，道路拓寬部分都屬公有地，不必徵收土地，但除了拓寬道路外，因為道路與旁邊農田有高低差，必須填土施作擋土牆並打造斜坡道，經費才會達到2億元。

不過，議員仍認為有配套做法，不必花到2億元，最後工務委員會決議暫擱預算。

(中時 )