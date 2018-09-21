9／21三大報頭條要聞

2018年09月21日 07:28 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●1952年12月間台灣發生「鹿窟事件」，當時台灣省保安司令部涉嫌對石碇鄉鹿窟村民不當逮捕、濫刑逼供、不當審判導致冤死或冤獄，被認為是白色恐怖時期最大的政治案件，受難者逾400人。監察院昨通過監委高鳳仙、楊美鈴提案，將131位遭判決村民及6位遭刑求村民名冊函送促轉會處理，籲促轉會回復受難者及家屬名譽及權利。

●旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明昨出席在北京舉行的兩岸新經濟論壇，他呼籲，回歸「台灣人就是中國人」事實，有這個認同，兩岸就能步入真正「心靈契合」階段，台灣人也才有資格、才有權利來共享大陸資源，參與大陸發展，並共同決定兩岸的未來。

●蔡政府擬修法限縮申領大陸台胞居住證民眾的公民權，引起兩岸關注。大陸國台辦主任劉結一20日出席昆山一場兩岸青年研討會時表示，申領居住證台胞遭到「恫嚇」，但「兩岸關係走實、走近、走好才是真正愛台灣」。

●立法院今開議，行政院長賴清德昨與立院民進黨團便當會時，敲定在41項「最優先法案」中，有5案相關國家安全修法，包括修改《兩岸人民關係條例》以因應台灣人民領取大陸居住證，但行政院表示，陸委會尚未將這部分草案送至行政院審議。

◎旺報

●大陸《電子商務法》（下稱《電商法》）在近日出爐，將從2019年1月1日起實施。這個法案最受外界矚目的部分，就是該法將會把大陸的海外代購行業全數納管。有專家解讀，依照大陸《電商法》的規定，未來大陸個人代購行業恐將就此走入歷史，這個號稱交易規模高達上兆人民幣的行業，勢必得要面臨一波劇烈的淘汰潮。

●大陸代購行業競爭激烈，許多熱門的海外商品一上架往往就被這些代購業者一掃而空，而為了取得商品，不少代購業者甚至就在現場「搶貨」，甚至上演「全武行」，日前3名大陸個人代購業者在南韓樂天免稅店大打出手，影片還在網上瘋傳，就是大陸海外代購激烈競爭之下的縮影。

●隨著跨境電商的崛起，有更多的中小型陸企成為出口貿易贏家。亞馬遜更看準中國賣家的發展潛力，透過Amazon Business交易平台居中牽線，成功為中國賣家創造外貿佳績。專家解析，全球貿易型態正在快速蛻變中，剛好成為跨境電商近年來蓬勃發展的催化劑與幕後重要推手。如今中國賣家躬逢其盛，配合跨境電商的浪潮，成功開拓出口新天地。

●大陸國家發改委副主任、統計局局長寧吉喆昨（20）日出席「2018兩岸新經濟論壇」演講時提出4點建議，台商可積極參與大陸新動能發展，利用大陸國家新動能政策措施，在智能家庭、行動醫療、數位經濟、健康養老等方面轉型並尋求深化合作。

◎工商時報

●科技落難，傳產出頭天！台塑化昨（20）日收盤價、市值再創歷史新高，市值更是暌違10年後再度超車鴻海，居台股市值第2大。第一金投顧董事長陳奕光說，鴻海的困境是電子股的縮影，台塑化市值衝高也意味著市場資金對通膨的擔憂。

●世界經濟論壇（WEF）日前發布「2018年就業前景報告」，指出隨著自動化浪潮席捲職場，人工智慧（AI）等技術的不斷精進，估計在2022年前，將搶走人類7,500萬個工作機會。但該報告同時也指出，AI在未來5年內，卻也可望創造更多的工作機會，估計因而帶來的新就業機會將高達1.33億個。換言之，整體就業市場在未來5年預計將淨增5,800萬份新工作。

●財部次長吳自心昨（20）日主動與媒體談話表示，今年初稅改的4大扣除額預計將產生388億元稅損，影響稅基數目達500億元，稅改後總扣除額占綜合所得總額比例達到76％，等於應稅總額比例僅剩24％，其數值象徵財政呈現「脆弱」態勢，因此學者出身的財長蘇建榮暫緩長照扣除額時程，「這是個勇敢的決定」。

●如何增加民眾對政府的施政滿意度及支持率？依據國泰金控20日公布的最新調查，有32％的受訪者認為是拉高平均薪資最有效，但也有18.1％的人認為要改善兩岸政經關係，排名第二。

(中時電子報)