台北》「真民掉」嚇死人！丁守中還能躺著選？

《聯合報》最新民調顯示，台北市長柯文哲支持度為37%，而國民黨的丁守中為29%，兩人差距已拉大到8%。（劉宗龍攝）

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中時電子報
/整理報導

年底縣市長選戰進入倒數，台北市長選情也越來越激烈，近來許多民調也紛紛出爐，讓台北「三腳督」的選戰更加熱鬧滾滾。而昨晚又有一民調顯示，台北市長柯文哲支持度為37%，國民黨的丁守中為29%，民進黨的姚文智8%。柯文哲和丁守中兩人差距已拉大到8個百分點，而姚文智的老三地位依舊沒有動搖。

據《聯合報》昨（20日）發布的最新民調顯示，柯文哲支持度為37%，丁守中為29%，姚文智8%，柯文哲和丁守中兩人差距已拉大到8個百分點。而《聯合報》在5月所做的民調顯示則是柯文哲38%，丁守中為39%，姚文智為8%。這背後所顯示的是柯文哲在這幾個月來的支持度維持不變，但丁守中卻從39%掉到29%，這下滑幅度之大，令人訝異！至於姚文智則是姚老三地位屹立不搖，維持個位數的支持度。

對此，批踢踢網友表示，「丁真的永遠都保底30趴，怎麼都不會崩過這防線」、「姚文智來到8%，棄保的情勢愈來愈明確了」、「姚在兩個月前多家民調認證下，就是10%上下」，更有網友打趣說，「假民調，姚姚至少20%」。

資料顯示，《聯合報》的民調調查於9月16日至19日進行，訪問1071位設籍台北市的成年民眾，信心水準為95%，抽樣誤差在正負3.0以內。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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