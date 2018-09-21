貿易戰外加碼 美制裁陸採購俄製戰機飛彈

2018年09月21日 08:27 中時電子報 楊幼蘭

S-400飛彈防空系統

就在美中貿易戰升級，雙方互相大幅加課關稅之際，美國周四以解放軍採購俄羅斯戰機與飛彈等軍備為由實施制裁。美國官員說，這旨在懲罰俄羅斯進行包括干預美國大選在內的「惡意行動」。

而這是美國首度制裁採購俄羅斯軍備的買家，一名川普政府高層官員說，這是很重大的一步。

據CNN與據《南華早報》（South China Morning Post）21日報導，由於解放軍2017年採購10架蘇-35戰機，2018年又買了S-400飛彈防空系統，美國國務院20日宣布，將對中共中央軍委裝備發展部與部長李尚福實施懲罰性制裁。

美國國務院官員說，相關制裁將立即生效。而制裁內容包括禁止中共中央軍委裝備發展部與部長李尚福申請入境簽證，禁止任何出口許可，不准在美國轄區進行外匯交易，或使用美國金融體系，並凍結他們在美國控制範圍內的資產與利益。

此外，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）20日也擴大制裁黑名單，另外加入33名俄羅斯人，使總數達72人。

「今天的行動不在於損及任何國家的軍力或備戰能力，」美國國務院在聲明中說，「而在於要俄羅斯為干預美國大選流程、對東烏克蘭不可接受的行為，還有其他惡意活動付出代價」。

美國國務院說，今天所採取的行動進一步證明，它將繼續貫徹CAATSA的第231制裁條款，而這已阻止了俄羅斯價值數十億計美元的軍售。

(中時電子報)