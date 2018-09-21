范冰冰還告了6公司 神隱百日「判決書」出爐！

2018年09月21日 08:30 中時電子報 盧怡秀 ／綜合報導 ／綜合報導

由范冰冰擔任原告的6份判決書昨曝光。（圖／翻攝北京法院審判信息網）

范冰冰自從捲入逃稅案後，至今神隱百日，無人知悉她的確切行蹤，不過昨北京「法院審判信息網」卻公布了以范冰冰為原告的6則判決書，應是她在捲入逃稅風波前就提交的控告書，內容控告6公司以她的肖像權做為商業用途，涉及侵犯肖像權！

北京「法院審判信息網」昨曝光6份以范冰冰為原告的判決書，其中明顯指出她控告了陝西金泰恆業房地產有限公司、荊州世紀新城投資置業有限公司、北京完美創意科技有限公司、中山市櫻雪集團有限公司，以及與深圳仙德瑞拉醫療美容門診部、蘇州美博士紋藝美容有限公司等6公司；全都是針對侵犯肖像權有關的判決，范冰冰主張她因作品獲獎無數，「肖像已經具有相當的商業價值」，但她卻發現幾家公司在未經許可同意下，用她的肖像權去做營利用途，因此提告。

只是這次的判決書中，范冰冰未婚夫李晨也有一案，全因李晨也控告「河源市雅居樂房地產開發有限公司」侵犯肖像權，其中一張照片更用了李晨與范冰冰的合照，同樣都屬侵權。由於范冰冰爆出陰陽合同逃稅案後，她人至今神隱，對於她的動向外界更是眾說紛紜，但卻在敏感時刻有6份她當原告的判決書出爐，也難免被多做諸多聯想。

(中時電子報)