台女當法國市長情婦 辦陸客浪漫婚A錢 逃亡數月被捕

2018年09月21日 08:31 中時電子報 張達智

出身高雄的台籍女子韓麗芳，是前圖爾市長傑曼（Jean Germain）的情婦，也曾在市府任職。她涉嫌利用這個身份，幕後操控婚顧公司，經營陸客赴法浪漫婚禮，並藉此中飽私囊，今年初遭判刑確定，韓麗芳未出庭聆判，且失去音訊，逃逸大半年後，昨天在法國南部被捕。

法國中部地方媒體「新共和報」（La Nouvelle Republique）報導，韓麗芳（Lise Han）於19日在法國南部普羅旺斯及蔚藍海岸一帶的凡斯市（Vence）被捕，暫時拘留在尼斯（Nice）。

韓麗芳（Lise Han）於2008年受雇市府，負責監督與中國之間的交流業務。她涉嫌在2008年到2011年之間，以大陸觀光客為對象，策劃象徵性質的浪漫婚禮行程，內容包含讓大陸觀光客在圖爾市（Tours）進行集體婚禮儀式，及遊覽羅亞爾河（Loire）城堡群，卻從中賺取私利。

這起案件在法國相當引人注目，原因是韓麗芳當時是前圖爾市長傑曼（Jean Germain）的情婦，傑曼擔任圖爾市長近20年、與當時法國總統歐蘭德等政要關係密切。2015年4月，傑曼在開庭審理前一刻飲彈自盡，並留有遺書稱自己遭起訴是「政治因素」，要用死證明清白。

中央社報導，奧爾良市（Orleans）上訴法院今年2月21日以詐欺、獲取不法利益及侵吞公款等罪名，判處韓麗芳4年有期徒刑，緩刑1年。。

但韓麗芳當時未出庭聆判，且長期不知去向，法院因此發布逮捕令，警方持續尋找她的蹤跡。

法國藍廣播電台（France Bleu）報導，韓麗芳是在清晨7時被捕，她將必須賠償圖爾市和圖爾大都會區約32萬歐元（約新台幣1160萬元）。

(中時電子報)