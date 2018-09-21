中秋連假出遊 楊梅警呼籲交通管制措施

2018年09月21日 09:42 中時 呂筱蟬

中秋節連續三天假期，為緩解大量返鄉及旅潮遊車，桃園市楊梅警察分局依往年經驗，研判交通重點為連假出遊及參觀2018地景藝術節活動等2大項，因應連假返鄉車潮，桃園市警察局楊梅分局將配合高速公路局規劃高乘載等重點交通疏導措施進行有關管制如下：

入口高乘載管制：

107年9月22日7-12時，實施國1內湖至頭份及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道高乘載管制。於楊梅管制匝道分別為楊梅交流道、幼獅交流道；另替代道路線為臺1線、臺15線及臺61線等。

管制車輛：實施高乘載車輛專用通行時段，管制路段內除下列車輛可駛入外，其他車輛一律禁止進入：

國1及國3高乘載管制路段及時段內，僅允許大客車、計程車（含空車）、持有身心障礙證明、孕婦證明（同時出示孕婦健康手冊及附照片身分證明）之小型車（駕駛或乘客）及乘載3人（含）以上（含駕駛及小孩）小型車駛入。另台灣中油及其他石化公司油品之制式油罐車輛、郵局郵務車輛（車身標註中華郵政字樣）、地方政府所屬之垃圾車（車身噴繪有縣市政府或鄉鎮市公所字樣）可不受管制進入。

提醒駕駛亦可多加利用深夜暫停收費時段避開車潮，暫停收費時段為107年9月22日至24日，每日0-5時暫停收費。

二、出遊熱點：

於連假期間，楊梅區埔心牧場及新屋區永安漁港，將吸引大量人潮車流前往。另今年自9月14日起，桃園富岡地景藝術節開幕，勢必吸引全臺各地民眾前來，本分局將針對地景藝術節周邊展區民生街、新明街及富豐北路及富岡火車站等加強疏導，亦呼籲駕駛朋友多使用大眾運輸工具前往及各展區接駁車訊息，配合警方疏導管制，快樂出遊。

楊梅警察分局分局長劉印宮亦提醒各位市民出門前，可事先利用手機APP「桃園輕鬆GO、高速公路1968」等查詢道路狀況，提早出門，避開易壅塞路段、時段，減少等候時間。此外，桃園市政府警察局交通警察大隊網頁(http://traffic.tyhp.gov.tw/)持續結合即時路況資訊的「Google路況地圖」、「桃園市交通資訊中心」，讓民眾提供各項最新交通訊息，方便市民可在出門前多加查詢、運用，選擇最迅捷的交通路線。

(中時 )