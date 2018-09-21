MLB》單場三刀流！天使捕手創大聯盟紀錄

2018年09月21日 08:48 中時電子報 盧品青

天使捕手阿西亞7局下登板投球。(美聯社)

天使捕手阿西亞(左)敲出全壘打。(美聯社)

運動家季末為爭搶外卡排名上緊發條，21日居然以21-3痛打天使，全場3轟22支安打，但也意外造就天使捕手阿西亞(Francisco Arcia)的「三刀流」。阿西亞成為史上首位單場投球、蹲捕並敲出全壘打的大聯盟球員！

7局上阿西亞打出飛球被接殺，原本回到休息區要換穿捕手裝，沒想到就突然變成投手了。他的球速慢得離譜，滑球只有時速60英里(96公里)，曲球更是比壘球還要慢。他被敲兩轟失3分，天使並不在意，反正當時已經落後16分，阿西亞總算是幫忙收拾了最後兩個半局。

DH大谷翔平3打席1保送，沒有安打，他於阿西亞登板時被換下。大谷還不能投球，否則天使也不會被打成這樣了。修梅克(Matt Shoemaker)先發投不滿3局失5分，接替的強森(Jim Johnson)單局被打6分，天使一整年沒有慘敗至這步田地。

阿西亞9局上揮出1支陽春炮，雖然9下不用投，但當時他還算是投手，總計蹲捕6局、投球2局，4打數敲1轟，成為天使40多年來首位以投手身分敲出全壘打的球員。大谷翔平今年20轟，不過他登板時都不用打擊。

「聽說我創了紀錄，我猜我應該是很開心吧。」畢竟球隊慘敗，阿西亞不能大肆慶祝，不過他的神奇紀錄肯定會永遠流傳。

(中時電子報)