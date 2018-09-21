最強自打臉！黃國昌為他站台 朱學恒嚇：精神分裂啦

2018年09月21日 08:54 中時電子報 林毅

16日陳其邁出席時代力量候選人競選總部成立大會，當時黃國昌力挺，表示對陳其邁接下高雄市政充滿高度期待，卻在昨(20日)批評：「還有一堆爸爸貪汙兒子出來選，這不是政2代，而是黑金2代」 (圖／翻攝自民報影片)

時代力量高雄議員參選人林于凱16日成立競選總部，民進黨高雄市長參選人陳其邁特地出席站台力挺，時代力量主席黃國昌也力挺陳其邁，表示對陳接下高雄市政充滿高度期待。「宅神」朱學恒看到此則新聞嚇傻：「不是痛恨黑金嗎？你旁邊站的是誰啊，怎麼又期待又討厭？」

黃國昌在16日力挺陳其邁，卻在20日記者會上與徐永明痛批全台各地賄選貪汙候選人，當時黃國昌不以為然表示：「我們今天列出來的範圍其實很客氣了，還有一堆爸爸貪汙兒子出來選，這不是政2代，而是黑金2代」。

朱學恒今(21日)在臉書上立刻將此兩則新聞放一起，酸黃國昌「不是痛恨黑金嗎？你旁邊站的是誰啊，怎麼又期待又討厭？」。底下網友也笑說「看起來是有點精神分裂」、「雙重標準啊」、「標準政客」、「睜眼說瞎話！黃旗門 掌門人果然～跟岳不群一樣高尚」。

陳其邁父親陳哲男因司法黃牛案被依貪污罪起訴，並在2014年11月定讞，陳哲男被判有期徒期七年、褫奪公權五年，於同年12月1日發監執行，因此被網友戲稱「法院認證的貪汙犯」。

(中時電子報)