阿聯酋合併阿提哈德？ 「中東雙雄」航空否認爆料傳聞

阿聯酋航空旗下現役的超大型客機A380。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

據路透社（Reuters）報導，被譽為「中東雙雄」、分別來自杜拜和阿布達比（Abu Dhabi）的阿聯酋（Emirates）與阿提哈德航空（Etihad Airways），昨日被彭博社爆料稱，兩家航空將因為成本開銷上漲與營運利潤下滑，考慮進行合併的動作，此消息一出、立即震驚全球航空市場，因為雙雄若真合併，將成為全球最大的航空公司。但兩家航空反應非常迅速，隨即在今日清晨對外否認傳聞。

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阿聯酋航空發言人向路透社表示，「此一傳聞毫無事實依據！」阿提哈德航空官方隨後也跟進做出類似的聲明，試圖消除外界的疑慮。但對此事、美國《富比士》（Forbes）雜誌卻認為傳聞並非「空穴來風」，創立前十年急速飆漲的雙雄，卻在過去兩年間遇到極大的競爭與挑戰，阿堤哈德在2016年財報中顯示淨虧損19億美元（約583.5億台幣）、2017年亦有15億美元（約460.7億台幣），如何力挽狂瀾，恐怕合併或被併的可能性將持續存在。

中東第三大航空公司的阿提哈德航空，現役777-300型客機。（達志影像/Shutterstock）

成立於1985年的阿聯酋航空，當初是在杜拜王室支持下成立，擁有龐大資本為後盾，發展之初以價格戰擠下原先的霸主海灣航空（Gulf Air）。1990年代起，成為全球成長幅度最快航空公司，並率先在機上所有座位上安裝娛樂設備。在廣體777客機服役後，阿聯酋航空購入大批777機型，作為旗下機隊的主力，而仍在擴張航線的他們，為了長途和超長程航線，截至今年2月為止，已添購目前最大機型A380共92架，成為全球最大的A380機隊。

阿堤哈德航空於2003年成立，由阿布達比政府全資擁有，旗下機隊數量多達120架，包含波音777與空巴A380等多款巨無霸客機。首個商業航班飛往貝魯特，多次被被Skytrax評為四星級航空、並從2016年起晉升為五星級。與阿聯酋起家方式相似，透過奢華的服務、客艙設備、美食饗宴，成功且快速地吸引大批乘客搭乘，一度年載客率上漲23%，成為繼阿聯酋和卡達航空（Qatar Airways ）之外，另一個全球著名的波灣航空公司。

(中時電子報)

文章來源：Emirates Denies Plan To Rescue Etihad Airways, But Speculation Is Unlikely To Go Away

文章來源：Emirates, Etihad deny reports of merger

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