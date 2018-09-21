NBA》刻意抹黑？某總管：吉米巴特勒是大麻煩

2018年09月21日 09:23 中時電子報 黃及人

才跟灰狼提出交易申請的明星後衛吉米巴特勒，隨即遭到外界刻意抹黑了嗎？《Amico Hoops》21日報導，1位不願具名的NBA總管表示，巴特勒根本是個大麻煩，更不是具備領袖氣質的團隊球員，「我才不要冒險交易得到他！」

吉米巴特勒挑在新球季開打前夕，丟出「賣我」震撼彈，目前傳出他有意加盟快艇、籃網、尼克等隊，目標是想拿到5年1.9億美元的頂薪合約，問題是灰狼總教練兼籃球事務總裁席波迪根本不想交易巴特勒，只想繼續全力慰留。

況且吉米巴特勒的行情，似乎也沒跟他自己想像一樣樂觀，這名不具名總管表示，「我不相信外面相關報導，巴特勒的經紀人可能是大部分消息來源，這傢伙待過公牛與灰狼，卻沒有真正贏下任何成就，而且他只會帶來麻煩。」

「如果你問我，吉米巴特勒是誇張看好自己的重要性，我不想看到他在我的球隊，」這名總管強調，「他之前說過不想待在芝加哥，現在換說不想在明尼蘇達打球，讓人懷疑他真的想打球嗎？還是只想被人拍馬屁坐領肥約呢？」

「我跟公牛、灰狼等隊球員聊過，每個人都告訴我，吉米巴特勒是個大麻煩。他很有天賦，可以贏下很多比賽，防守也很努力，但他還沒證明自己是團隊球員，打出數據是一回事，當上領袖是另一回事，我懷疑他以後仍做不到。」

(中時電子報)