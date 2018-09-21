都是諮議林子揚學歷被與「她」相比 網酸：嚇尿了

2018年09月21日 09:26 中時電子報 邱文秀

The Johns Hopkins University約翰·霍普金斯大學。(Facebook)

鄉民說台灣的博班根本招不滿人好嗎?PO文者回此圖說「我勸你不要隨便批評我們子揚喔，沒同學一個人也是可以混得很好的。」

民進黨立委管碧玲女婿林子揚在我駐泰辦事處任諮議，不懂泰語引發爭議。PTT鄉民挖出馬政府前教育部長鄭瑞城的女兒鄭立芝也擔任過駐美「諮議」，她畢業於約翰．霍普金斯大學國際關係中心研究所，精通英、日、西班牙語仍被批評，質疑林子揚學歷是否大勝鄭立芝。網友回林子揚是「政大國發所博士生」酸「9.2別眼紅，我們子揚學歷看了別嚇到失禁，滿滿台灣價值。」

民進黨立委管碧玲女婿林子揚在我駐泰辦事處任諮議，引發爭議。外交部反駁，駐外聘用人員「目前」並未規定僅得在駐地聘用，林符合規定。前外長程建人則表示，過去沒有在國內聘用後帶至外館服務的諮議，前駐紐西蘭代表介文汲說，林子揚不懂泰語，不符駐泰需要的諮議資格。林子揚是駐泰代表童振源學生，政大國發所碩士，在駐泰代表處是三等祕書。

PTT八卦版鄉民挖出2010年《自由時報》報導，外交圈批駐美代表處聘任前教育部長鄭瑞城的女兒鄭立芝擔任「諮議」一職。質疑馬政府「任用私人」。

鄉民說「鄭立芝學歷:台灣大學政治系、約翰．霍普金斯大學國際關係學院碩士、日本早稻田大學交換學生一年。專業國際關係、國際貿易，精通英、日、西班牙三語，曾任訪美口譯員，我只想知道這位林子揚女婿學經歷如何，有沒有比鄭小姐強?是哪間大學的國際關係博士？四語流利？做過聯合國口譯？有的話，林子揚當這個職位那絕對是符合的。沒有的話，以前民進黨砲轟的標準，怎麼現在變成保駕護航？」

網友回文「9.2別眼紅 我們子揚學歷看了別嚇到失禁，政大國發所 博士生 鏘鏘~~~~~~~~早稻田交換生算三小，約翰魷魚絲三小，精通英日西有比我們子揚精通國台語厲害嗎?這種滿滿台灣價值才是我大台灣最需要的人才，懂嗎?土博生出頭天啦!酸民退駕!」

據《維基百科》，約翰·霍普金斯大學是全球最富學術聲望的大學之一。2017年NTU Ranking (世界大學科研論文質量評比)全球排名第2名（第1名為哈佛大學），2018年US News全球大學綜合排名第10名。

網友留言「國外洗學歷聽過沒？」被原PO回、「麻煩示範洗學歷洗到精通英日西 訪美口譯員」。其他人留言「顏色正確就變成你不爽去修法了」、「顏色+台灣價值 你敢嘴?」、、「覺醒畜生：台灣的政大也是洗學歷^^」、「日本的早稻田也是用洗的啦」、「吱吱可能都是學店生，分不清大學等級」、「說早稻田可以洗還真的夠腦殘了」、「是花錢進去的」。

「那來個吱八示範一下 洗個台大+約翰 霍普金斯+早稻田大學給我們看看多簡單吧」、「吱八:我有台灣首府大+瑪莉霍普金斯+晚麥田大學 差不多吧」、「嘴洗學歷TMD也太扯XD」、「 XD洗約翰霍普金斯給我看 拜託」、「這種學歷低智商魯蛇還洗不起」、「求早稻田大學 洗學歷方法 站內信」、「有台灣價值屌打 世界名校 你懂嗎」、「 JHU多強都不認識XD」。

(中時電子報)